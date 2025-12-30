به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیأت کشتی شهرستان جهرم گفت:محمود کارگر، فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم شهرستان جهرم، پس از نمایش توانمندی‌های فنی و بدنی در مراحل انتخابی استان فارس، موفق شد جایگاه خود را در ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی استان تثبیت کند و سهمیه حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان کشور را به دست آورد.

بهارلو افزود: این ورزشکار پرتلاش در رقابت‌های پیش‌رو به عنوان نماینده استان فارس و شهرستان جهرم، از دهم تا دوازدهم دی‌ماه در مسابقاتی که به میزبانی شهر اهواز از استان خوزستان برگزار می‌شود، به روی تشک می‌رود.