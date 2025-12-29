بخشدار بخش شهیون دزفول گفت: ارتفاعات لنگرکوه و سالند این شهرستان به دلیل بارش برف روز گذشته سفیدپوش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سیدمصطفی اشتا با اشاره به برف گیر بودن ارتفاعات مناطق شمالی شهرستان دزفول افزود: اگرچه لایه برف ارتفاعات لنگرکوه و سالندکوه دزفول را پوشانده ولی موجب مسدود شدن جاده‌های بخش شهیون نشده است.

وی با اشاره به بارش برف و باران در بخش شهیون ادامه داد: بارش شدید روز گذشته باران در این بخش موجب رانش زمین و ورود گل و لای بر روی جاده در مسیر‌های مختلف این بخش شده است.

بخشدار بخش شهیون دزفول با بیان اینکه براساس اعلام دهیاران تاکنون هیچ جاده مسدودی در این بخش گزارش نشده است، گفت: ورود گل و لای بر روی جاده‌های مختلف این بخش اگرچه موجب سخت شدن تردد در آن محور‌ها شده ولی موجب مسدود شدن کامل جاده‌ها نشده است.

وی افزود: ماشین آلات اداره راهداری و امور عشایر و همچنین سپاه پاسداران در محور‌های مختلف این بخش مشغول پاکسازی، تسطیح و گل برداری از مسیر‌ها به منظور تسهیل در تردد خودرو‌های عبوری هستند.

اشتا با اشاره به طبیعت کوهستانی و وسعت بسیار زیاد منطقه اظهارکرد: ریزش کوه و رانش گل و لای بر روی جاده به دلیل وضعیت طبیعی منطقه پس از هر بارش باران قابل پیش بینی است که استقرار ماشین آلات راهداری و امور عشایر در نقاط مختلف بخش برای سرعت بخشی به بازگشایی راه‌ها مورد انتظار است.