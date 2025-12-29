مستند‌های «برادران»، «قانون»، «کودتای لیتیومی» و فیلم‌های «پسر کابلی» و «باجه تلفن»، از شبکه‌های دو، افق و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «برادران» با نگاهی مستند، تحقیقی و افشاگرانه، به بازخوانی یکی از جنجالی‌ترین ادعا‌های رسانه‌ای پس از فتنه ۸۸ می‌پردازد، روایتی که سال‌ها با تحریف و عملیات روانی رسانه‌های خارجی همراه بود.

این مستند با محوریت زندگی و مجاهدت‌های شهید مهدی نوروزی، به رمزگشایی ادعای حضور نیرو‌های حزب‌الله لبنان در کنترل اغتشاشات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پردازد، ادعایی که رسانه‌های معاند با استناد به تصویری منتسب به فردی به نام «حسین اشمر» آن را دستاویز فضاسازی علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده بودند.

این مستند با روایت مستندات تصویری و تطبیق زمانی وقایع، نشان می‌دهد فردی که سال‌ها به‌عنوان نیروی حزب‌الله لبنان معرفی می‌شد، در واقع شهید مهدی نوروزی، از نیرو‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است، حقیقتی که پس از شهادت او در سامرا و انتشار تصاویر واقعی‌اش، برای افکار عمومی آشکار شد.

«برادران»، همچنین به بخش کمتر گفته‌شده‌ای از زندگی این شهید می‌پردازد، از مأموریت او در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان ضابط قوه قضاییه تا نقش مؤثرش در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی، از جمله دستگیری متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد نفتی کشور.

این مستند با ترکیب روایت تاریخی، بررسی رسانه‌ای و بازخوانی اسناد، تلاش دارد تصویری دقیق از یک حقیقت پنهان‌مانده و چگونگی تحریف آن در جنگ روایت‌ها ارائه دهد.

این مستند سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۱، ۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

مستند «قانون»، با نگاهی آموزشی و تحلیلی به مفهوم قانون، احکام آیین دادرسی کیفری و حقوقی و تاریخ حقوق در ایران، هر سه‌شنبه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد، ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می‌شود.

مجموعه مستند «قانون» به بررسی مفهوم کلی قانون و احکام تخصصی آیین دادرسی کیفری و حقوقی می‌پردازد و تلاش می‌کند با زبانی ساده، مخاطبان را با معنا و کارکرد قوانین قضایی آشنا کند. در این مجموعه، گفت‌و‌گو‌هایی با وکلا و قانون‌گذاران زبده انجام شده است تا هر یک از احکام قضایی در اسلام و جایگاه آنها در نظام حقوقی کشور تشریح شود.

این مستند همچنین با نگاهی تاریخی، به سیر تحول حقوق در ایران می‌پردازد و نقش فقه شیعه در شکل‌گیری و توسعه حقوق ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. پرداختن به پیوند میان فقه و قانون از محور‌های اصلی این مجموعه مستند است.

«قانون»، از تولیدات گروه مستند شبکه افق، بهتهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد جبارزاده ساخته شده است.

مستند «کودتای لیتیومی»، با نگاهی تحلیلی به تحولات سیاسی بولیوی در سال ۲۰۱۹ و نقش منافع اقتصادی قدرت‌های جهانی، به‌ویژه آمریکا، از شبکه افق پخش می‌شود.

این مستند به بررسی وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ در کشور بولیوی می‌پردازد، انتخاباتی که پس از اعلام نتایج آن، گروه‌هایی مستقر در واشنگتن با ادعای تقلب، زمینه‌ساز اعتراضات خیابانی و آشوب‌های گسترده در این کشور شدند.

در پی این ناآرامی‌ها، «جنین آنز»، با حمایت جریان‌های مخالف، خود را رئیس‌جمهور موقت بولیوی معرفی کرد، اقدامی که به یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های سیاسی این کشور منجر شد. مستند «کودتای لیتیومی» در ادامه، به بررسی ارتباط دولت موقت بولیوی با شرکت‌های بزرگ صنعتی و نقش منافع اقتصادی، به‌ویژه در حوزه استخراج و بهره‌برداری از لیتیم، می‌پردازد.

این مستند با تمرکز بر جایگاه بولیوی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر لیتیم جهان، به روابط جنجالی میان دولت موقت و شرکت تسلا به مدیریت ایلان ماسک می‌پردازد، شرکتی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان لیتیم در صنعت خودرو‌های برقی، نقشی تعیین‌کننده در بازار جهانی این ماده راهبردی دارد.

«کودتای لیتیومی»، تلاش می‌کند با استناد به شواهد و تحلیل‌های کارشناسی، ابعاد پنهان مداخلات سیاسی و اقتصادی آمریکا در آمریکای لاتین و تأثیر آن بر سرنوشت ملت‌ها را برای مخاطبان روشن کند.

این مستند امشب ساعت ۲۲، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، بازپخش می‌شود.

شبکه نمایش نسخه ری‌مستر و با کیفیت فیلم‌های «پسر کابلی» و «باجه تلفن»، را پخش می‌کند.

نسخه ری‌مستر و با کیفیت فیلم سینمایی «پسر کابلی»، به کارگردانی کمدین مشهور بن استیلر و «باجه تلفن» به کارگردانی جوئل شوماخر، جمعه ۱۲ دیساعت‌های ۱۹ و ۲۱ پخش می‌شود.

شبکه نمایش سیما، بمنظور ارائه با کیفیت آثار سینمایی، اقدام به ری‌مستر کردن فیلم‌های «پسر کابلی» و «باجه تلفن» کرده است. در این فرایند، نسخه Full HD فیلم استخراج شده و ضمن انجام آماده‌سازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد شده است.

«پسر کابلی» با بازی جیم کری، متیو برودریک، لزلی من و جک بلک، درباره مردی به نام استیون است که به تازگی از همسرش جدا شده و به شدت احساس تنهایی می‌کند. او با پسری به نام چیپ که برای نصب کابل تلویزیون به خانه‌اش آمده دوست می‌شود. اما در ادامه می‌بینیم که چیپ دردسر‌های زیادی برای استیون ایجاد می‌کند...

«پسر کابلی»، جمعه ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

همچنین فیلم جنایی «باجه تلفن»، به کارگردانی جوئل شوماخر، جمعه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان کالین فارل، کیفر ساترلند، فارست ویتاکر، رادا میشل، کیتی هلمز و پائولا جای پارکر را نام برد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: استوارت شپرد کارشناس حقوق بین الملل است که همیشه با جذابیت منحصر‌به‌فرد و دامنه ارتباطاتی که دارد خودش را از دردسر نجات می‌دهد. اما وقتی تماسی را در یک باجه تلفن جواب می‌دهد، متوجه می‌شود راهی برای گریز از آن باجه ندارد و اگر بیرون بیاید با شلیک تک تیراندازی کشته خواهد شد.