به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از پکن، سخنگوی فرماندهی ناحیه شرقی ارتش چین اعلام کرد: فرماندهی این منطقه با سازمان‌دهی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین نیروی موشکی، رزمایشی را با نام «ماموریت عدالت 2025» در تنگه تایوان، شمال، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق جزیره تایوان برگزار می‌کند.

سرهنگ شی یی اظهار داشت: این رزمایش بر اجرای تمرین‌هایی مانند گشت‌های آماده‌باش هوایی و دریایی، به دست آوردن کنترل جامع، محاصره بنادر و مناطق حیاتی و بازدارندگی چند بعدی در خطوط خارجی تمرکز دارد و ناوها و هواپیماها از جهات مختلف به جزیره تایوان نزدیک می‌شوند و یگان‌های مختلف نظامی به طور مشترک عملیات تهاجمی را انجام می‌دهند، هدف از این رزمایش آزمایش و بررسی توانایی عملیاتی مشترک نیروهای این فرماندهی در جنگ واقعی است.

وی تاکید کرد: این اقدام یک هشدار جدی به نیروهای جدایی‌طلب تایوان و نیروهای مداخله‌گر خارجی است و یک اقدام ضروری و مشروع برای دفاع از حق حاکمیت و حفظ وحدت کشور محسوب می‌شود.

این ششمین دور بزرگ از مانورهای نظامی چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون است؛ زمانی که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرد.

این رزمایش‌ها همچنین پس از تشدید لحن چین درباره ادعاهای ارضی‌اش و در پی اظهارات «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن انجام می‌شود که گفته بود یک حمله فرضی چین به تایوان می‌تواند واکنش نظامی توکیو را در پی داشته باشد.

این رزمایش‌ها ۱۱ روز پس از آن آغاز شد که آمریکا فروش ۱۱.۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان را اعلام کرد؛ بزرگترین بسته تسلیحاتی تاریخ برای این جزیره که این اقدام با اعتراض وزارت دفاع چین و هشدارهایی مبنی بر اینکه ارتش «اقدامات قاطع» انجام خواهد داد، همراه شد.

تحلیلگران می‌گویند رزمایش‌های چین به‌ طور فزاینده‌ای مرز بین تمرین‌های معمول نظامی و آماده‌سازی برای حمله واقعی را کمرنگ کرده است؛ راهبردی که با هدف دادن کمترین هشدار ممکن به آمریکا و متحدانش در صورت حمله طراحی شده است.

تلویزیون دولتی چین نیز اعلام کرد، تمرکز رزمایش‌ها بر مسدود کردن بنادر عمیق و حیاتی تایوان، از جمله بندر کیلونگ در شمال و بندر کائوسیونگ در جنوب خواهد بود.

در حالی که ارتش آزادی‌بخش خلق چین در سال گذشته نیز تمرین‌های محاصره بنادر تایوان را انجام داده بود، این نخستین بار است که به‌ طور علنی اعلام می‌کند، هدف این رزمایش‌ها «بازدارندگی» در برابر مداخله نظامی خارجی است.

اظهارات نخست‌وزیر ژاپن نیز باعث افزایش پیام‌رسانی چین درباره ادعاهای حاکمیتی‌اش شد.

«شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین در ماه گذشته به همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ گفته بود، «بازگشت تایوان به چین» پس از جنگ جهانی دوم، بخش مرکزی دیدگاه پکن درباره نظم جهانی است.

پکن، تایوان را بخش جدایی‌ناپذیری از چین می‌داند و هرگونه حمایت از جدایی طلبان تایوان را مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود تفسیر می کند.