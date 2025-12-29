آیین نکوداشت در ستایش رادی و خردبا هدف پاسداشت مقام علمی و پژوهشی استاد محمدعلی مهدوی‌راد، پنج‌شنبه ۱۱ دی در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم نکوداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد پنج‌شنبه ۱۱ دی از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی واقع در جاده قدیم تهران با حضور اندیشمندان بزرگ حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

استاد محمدعلی مهدوی‌راد از چهره‌های برجسته علمی حوزوی است که می‌توان او را فرزند حوزه‌های علمیه قم و خراسان دانست، اندیشمندی با بیش از چهار دهه فعالیت علمی و قلمی فاخر که آثار و نگاشته‌های متعدد او در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی منتشر شده است.

وی با تربیت شاگردان برجسته در عرصه پژوهش‌پژوهی و برخورداری از نگاهی ژرف و مرزبانی علمی بلندنظر، همواره در پاسخ‌گویی به شبهات و تبیین معارف دینی نقشی اثرگذار ایفا کرده و از دانشی گسترده و بین‌رشته‌ای برخوردار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان میهمان ویژه در این مراسم حضور خواهد داشت.

انتشار مستند هنری زندگی نامه این عالم وارسته از برنامه‌های دیگر این آیین است.