آیین نکوداشت در ستایش رادی و خردبا هدف پاسداشت مقام علمی و پژوهشی استاد محمدعلی مهدویراد، پنجشنبه ۱۱ دی در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم نکوداشت حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی مهدویراد پنجشنبه ۱۱ دی از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی واقع در جاده قدیم تهران با حضور اندیشمندان بزرگ حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.
استاد محمدعلی مهدویراد از چهرههای برجسته علمی حوزوی است که میتوان او را فرزند حوزههای علمیه قم و خراسان دانست، اندیشمندی با بیش از چهار دهه فعالیت علمی و قلمی فاخر که آثار و نگاشتههای متعدد او در حوزههای مختلف علوم اسلامی و پژوهشهای دینی منتشر شده است.
وی با تربیت شاگردان برجسته در عرصه پژوهشپژوهی و برخورداری از نگاهی ژرف و مرزبانی علمی بلندنظر، همواره در پاسخگویی به شبهات و تبیین معارف دینی نقشی اثرگذار ایفا کرده و از دانشی گسترده و بینرشتهای برخوردار است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان میهمان ویژه در این مراسم حضور خواهد داشت.