مهرو موم واحدهای صنفی،راه حل مشکل گرانی نیست
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مهرو موم واحدهای صنفی نشانه تأثیرگذاری در بازار و نظارت واقعی نیست.
وی اضافه کرد: نباید بازرسان در خانه بنشینند و بگویند که به دلیل تورم کالاها گران شده است، دیگر نظارت معنایی ندارد، باید نظارتها ادامه یابد اما مهروموم، بهتنهایی نشانه نظارت نیست.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تورم در آذرماه حدود ۵۳ درصد بود که بر نرخ کالاها اثرگذار است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، مشکلات در تخصیص ارز و روند ثبت سفارش واردات موجب شده است واردات کالاهایی مانند برنج با تأخیر و دشواری صورت گیرد.
باخرد افزود: هرچند واردات برنج در استان آزاد شده، اما هنوز مشکلات مربوط به ثبت سفارش برقرار است، با این حال در حال انجام کارهایی هستیم که هر چه سریعتر مشکلات تخصیص ارز و واردات برنج حل شود و قیمت آن در سطح بازار واقعی گردد.
قیمت هر کیسه برنج پاکستانی در بازار امروز مشهد به ۲۷ میلیون ریال رسیده است.