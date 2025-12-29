پخش زنده
امروز: -
محور مهاباد به بوکان در پی بارش برف بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: محور مهاباد- بوکان مشهور به جاده برهان به دلیل بارش برف و کولاک شدید مسدود است و رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.
محمد صادق امیرعشایری افزود: با توجه به تداوم بارش برف و کولاک شدید در گردنه قرهبلاغ در جاده مهاباد- بوکان و با تصمیم ستاد مدیریت بحران این شهرستان این مسیر تا روز سه شنبه مسدود خواهد بود.
امیرعشایری اظهار کرد: این تصمیم با توجه به کاهش دید افقی و شرایط نامساعد جوی در این محور و در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ناگوار گرفته شده است.
وی گفت: این محدودیت بنا به شرایط جوی پیش رو قابل تمدید خواهد بود و از شهروندان میخواهیم از هر گونه تردد در این محور و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
امیرعشایری تصریح کرد: خودروهای امدادی و خدماترسان از شمول این ممنوعیت مستثنی بوده و تردد آنها برای ارائه خدمات ضروری با رعایت نکات ایمنی و تجهیزخودرو بلامانع است.
براساس گزارش هواشناسی، سامانه بارشی قوی از روز گذشته وارد جنوب آذربایجانغربی شده و بارش برف و باران تا فردا سهشنبه ادامه خواهد داشت.