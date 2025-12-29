سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورا با تمرکز بر انتخاب عضو هیأت امنا، بررسی یک طرح حوزه پسماند و رسیدگی به اساسنامه چند شرکت وابسته به شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا نادعلی گفت: فردا در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان عضو هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در اجرای بند ث ذیل ماده هشتم اساسنامه این سازمان، بررسی قرار می‌ شود.

نادعلی افزود: در ادامه، طرح الزام شهرداری تهران به راه‌اندازی دبیرخانه مدیریت پسماند در شرایط اپیدمی در صحن شورا مطرح خواهد شد.

سخنگوی شورا ادامه داد: بررسی اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه، اساسنامه شرکت شهر سالم و همچنین اساسنامه شرکت نمایشگاه آفتاب تهران، از دیگر محور‌های این جلسه است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش پایانی جلسه نیز، پنجاه و ششمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی می شود.