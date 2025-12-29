یرلی کایا همچنین از کشتن شدن 6 عضو داعش در این درگیری خبر داد.این درگیری ساعت 2 بامداد در محلۀ "المالیک" آغاز شد و در پی مقاومت مظنونین به عضویت در داعش تیراندازی میان پلیس و داعشی ها آغاز شد که در ابتدا هفت مامور پلیس زخمی شدند که در پی آن پلیس ویژه و واحد کماندویی ژاندارمری به منطقه اعزام شدند.در پی آغاز درگیری ها ورود غیرنظامیان و وسایل نقلیه به منطقه ممنوع شد و پنج مدرسه در محله المالیک و اطراف آن تعطیل و علاوه بر آن، برق و گاز در محله المالیک قطع شد.هفتۀ گذشته نیز وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، با اطلاع از احتمال قصد گروه های تروریستی برای انجام عملیات خرابکاری در سال نوی میلادی تدابیر امنیتی شدیدی در شهرهای بزرگ اتخاذ شده و در این چارچوب چند خانۀ تیمی کشف و تروریست های مستقر در این خانه ها که در حال آماده شدن برای انجام عملیات های تروریستی بوده اند دستگیر شدند.