سخنگوی وزارت خارجه چین مخالفت قاطع پکن با به رسمیت شناخته شدن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری روز دوشنبه ۸ دی ماه نگرانی جدی و مخالفت قاطع چین با اقدام اخیر اسرائیل دربه رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان یک «کشور مستقل و دارای حاکمیت» را اعلام کرد.
این دیپلمات چینی تأکید کرد: بر اساس اصول منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی، سومالیلند بخشی جداییناپذیر از خاک سومالی است. چین قاطعانه از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی حمایت میکند و با هرگونه اقدام جداییطلبانه در خاک سومالی مخالف است.
این سخنگو با اشاره به این که مسئله سومالیلند کاملاً یک مسئله داخلی مربوط به سومالی است و باید به دست مردم سومالی حل شود، گفت: هیچ فرد، گروه یا کشوری نباید نیروهای جداییطلب را در کشورهای دیگر به خاطر منافع خود تحریک یا حمایت کند.
او افزود: «ما از مقامات سومالیلند میخواهیم که این وضعیت را درک کنند و فوراً فعالیتهای جداییطلبانه و تبانی با نیروهای خارجی را متوقف کنند.»