به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در حوزه تخلفات منابع طبیعی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و این کاهش می‌تواند نتیجه اقدامات پیشگیرانه باشد. بااین‌حال، حجم تصرفات شناسایی‌شده افزایش قابل‌توجهی داشته است.

عباسی ادامه داد: در بحث کشفیات ماده ۵۵، استان زنجان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد و این موضوع از سوی فرماندهی یگان حفاظت کشور نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی همچنین افزود : اخراج دام غیرمجاز نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش‌یافته است.