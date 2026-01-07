پخش زنده
بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در حوزه تخلفات منابع طبیعی در استان زنجان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در حوزه تخلفات منابع طبیعی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و این کاهش میتواند نتیجه اقدامات پیشگیرانه باشد. بااینحال، حجم تصرفات شناساییشده افزایش قابلتوجهی داشته است.
عباسی ادامه داد: در بحث کشفیات ماده ۵۵، استان زنجان در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و این موضوع از سوی فرماندهی یگان حفاظت کشور نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی همچنین افزود : اخراج دام غیرمجاز نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهشیافته است.