مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی افزایش بهره‌وری آب در پایداری خدمات و مدیریت بهینه منابع آبی، این موضوع را یکی از ضرورت های اساسی استمرار فعالیت‌های فنی، اقتصادی و خدمات‌رسانی در شرایط محدودیت منابع عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عباس صدریان فر، در جلسه ارزیابی وصول آب‌بهای شرکت‌های بهره‌برداری، آبرسانی و مناطق امور آب، وصول آب‌بها را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری مالی و فنی سازمان عنوان کرد و گفت: اگر درآمد‌ها به‌موقع وصول نشود، امکان نگهداشت، تعمیر و نوسازی تأسیسات از بین می‌رود و سازمان دچار فرسودگی تدریجی می‌شود؛ همانند خودرویی که بدون سرویس و نگهداری، در میانه راه متوقف خواهد شد.

صدریان‌فر با بیان اینکه رضایت مشترکان و کیفیت خدمات، ارتباط مستقیم با وصول مطالبات دارد، افزود: زمانی که خدمات پایدار، باکیفیت و قابل اعتماد ارائه شود، تمایل مشترکان به پرداخت نیز افزایش می‌یابد؛ این یک چرخه دوطرفه است که باید هم‌زمان مدیریت شود.

وی با تشریح پیچیدگی و گستردگی فرآیند تأمین و توزیع آب، از سرچشمه‌های بالادست تا مصرف‌کننده نهایی، خاطرنشان کرد: آب به‌سادگی به دست مردم نمی‌رسد و پشت هر قطره آن، مجموعه‌ای از مطالعات، پایش‌ها، عملیات فنی، مدیریت کیفی، تولید برق، کنترل تأسیسات و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به شرایط تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی، تأکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، شرایط آبی کشور در حال تغییر است و تنها راه عبور از این وضعیت، تطبیق مصرف، واقعی‌سازی ارزش آب و جدی گرفتن فرهنگ‌سازی در میان همه مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی است.

وی نقش مدیران، کارشناسان و شرکت‌های تابعه را در تبیین ارزش واقعی آب بسیار مهم دانست و افزود: فرهنگ‌سازی فقط یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک رسالت ملی، اخلاقی و حتی اعتقادی است که باید با کمک ائمه جمعه، فرمانداران و نخبگان محلی دنبال شود.

صدریان‌فر همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، ارائه راهکار‌های عملیاتی و تدوین استراتژی مشخص برای کاهش فاصله هزینه و درآمد شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: تداوم ناترازی مالی، آینده سازمان و انجام مأموریت‌های حاکمیتی آن را با تهدید جدی مواجه می‌کند.