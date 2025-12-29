پخش زنده
امروز: -
شبکههای چهار، تهران و یک، به مناسبت حماسه نهم دی و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، ویژه برنامههایی را پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دو قسمت از مجموعه «یادنامه»، دوشنبه و چهارشنبه، ۸ و ۱۰ دی، از شبکه چهار پخش میشود.
امروز محمد مهدی سیار (شاعر) و چهارشنبه حامد عسگری (شاعر) به بیان خاطرات و دیدگاههای خود درباره شهید سلیمانی میپردازند.
به همین مناسبت و مناسبت ۹ دی، چندمستندتا چهارشنبه این هفته ساعت ۲۳، از این شبکه پخش میشود «شغال»، «گزارش اقلیت» و «شکار» از جمله این مستندهاست.
مستند «شغال» با نگاهی تحلیلی به سقوط دولت بشار اسد، به نقش جولانی و طرح کریدور داوود میپردازد. مستند «گزارش اقلیت» که به مناسبت ۹ دی پخش خواهد شد، روایتی متفاوت از اتفاقات عاشورای سال ۸۸ و ماجراهای پشت پرده آن است.
مستند «شکار»، روایتگر رقابت پنهان ترکیه و اسرائیل در سوریه است، از تنشهای دو دهه اخیر تا سقوط دمشق در سال ۲۰۲۴.
همچنین مستندهای کوتاه «سرود سرو»، «راز خوشبختی»، «سرخی یک بیرق»، «ژنرال» و «بزرگترین بدرقه جهان»، در طول هفته از این شبکه پخش خواهد شد.
«آمرلی» نیز یک برنامه نمایشی است که جمعه ۱۲ دی ساعت ۲۲، پخش میشود. این برنامه نمایشی داستانی درباره جنگ و دفاع و مقاومت به ویژه حضور زنان در کار دفاع از کشور در مقابل دشمن ساخته دست پروده آمریکا، داعش است.
برنامه «نصرالله»، کهدوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰، به صورت زنده از شبکه چهار پخش میشود، موضوع مقاومت را در دستور کار خود دارد. مقاومت و رفع محرومیت و مقاومت و ابرقدرت، موضوعات این برنامه است.
شبکه تهران، هم به مناسبت فرا رسیدن یومالله ۹ دی و هفته بصیرت، مجموعهای ویژه از برنامههای خود را به تحلیل، بررسی و پوشش زنده این رویداد تاریخی اختصاص داده است.
برنامه «تهران بیست»، با یک ویژهبرنامه، میزبان کارشناسان و مهمانان مرتبط خواهد بود. این برنامه با رویکرد بازنمایی شجاعت آحاد ملت ایران و همدلی آنان در طول جنگ ۱۲ روزه، یادآوری نقش مردم در ناکام گذاشتن فتنه ۸۸، افشای نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی و برجستهسازی نقش ولایت فقیه در عبور از فتنهها و هدایت جامعه، به بررسی ابعاد مختلف این حماسه میپردازد.
برنامه «در شهر»، نیز با دو ویژهبرنامه به پوشش رویدادها، همایشها و راهپیماییهای مرتبط با ۹ دی خواهد پرداخت و بر هویت مردمی این حضور و نقش بیبدیل رهبری تأکید خواهد کرد.
همچنین پخش زنده مراسم پاسداشت یومالله ۹ دی، امروزساعت ۲۰:۳۰، از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با حضور شخصیتهایی، چون «دکتر قالیباف»، «دکتر جواد لاریجانی»، «دکتر زاکانی» و «دکتر قاضیزاده هاشمی» و با موضوع «هماندیشی دفاع مردمپایه» پخش میشود.
برنامه «سلام تهران»، با دو ویژهبرنامه و دعوت از کارشناسان سیاسی، حماسه ۹ دی را به عنوان نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی به تصویر میکشد.
برنامه «تهران ایران جهان» نیز در دو قسمت، با دعوت از کارشناسان به تحلیل و بررسی عمیقتر این رویداد و هفته بصیرت خواهد پرداخت.
برنامه «به خانه برمیگردیم»، در یک ویژهبرنامه، در قالب پلاتوی مجری و پخش نماهنگهای مرتبط، به این مناسبت اشاره خواهد کرد.
برنامه «تا نیایش» با دو ویژهبرنامه گفتوگومحور و انعطافپذیر، به تبیین ابعاد دینی و معنوی این روز میپردازد.
این مجموعه برنامهها با هدف ترویج فرهنگ بصیرت، پاسداشت ارزشهای حماسه ۹ دی و تجلیل از میثاق مردم با ولایت، از شبکه تهران پخش خواهد شد.
همزمان با فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی، ویژهبرنامه «یومالله»، با محور تبیین ابعاد تاریخی، اجتماعی و سیاسی این روز، از شبکه یک پخش خواهد شد.
ویژهبرنامه «یومالله» به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، در قالب دو برنامه زنده، روزهای ۸ و ۹ دی از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱، پخش میشود.
این ویژهبرنامه بهصورت زنده و در قالب یک برنامه ترکیبی با حضور مجریان مختلف اجرا میشود و میزبان کارشناسان و اساتید سیاسی است که به بررسی ابعاد مختلف حماسه ۹ دی، زمینهها و پیامدهای آن در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور میپردازند.
از بخشهای این برنامه میتوان به حضور نوجوانان فعال در جریان فتنه ۸۸ اشاره کرد که با روایتهای خود، وقایع منتهی به حماسه ۹ دی را در شهرستانها و استانهای مختلف کشور بازگو میکنند.
همچنین بررسی تبعات بازگشت تحریمها و مرور آثاری که در ۱۶ تا ۱۷ سال گذشته در این حوزه تولید شدهاند، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه زنده است.
ویژهبرنامه «یومالله» کاری از شبکه یک سیماست که با سردبیری علیرضا زادبر و کارگردانی هنری یونس محمدی، همزمان با ایام سالروز ۹ دی بهصورت زندهپخش میشود.