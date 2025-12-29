پخش زنده
معاون عملیات امور استانهای قرارگاه جهاد تبیین کشور گفت : چله جهاد تبیین از فردا نهم دی آغاز میشود و تا بیست و دوم بهمن در کشور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام آبیار معاون عملیات امور استانهای قرارگاه جهاد تبیین کشور در جلسهای که به منظور استقبال از چله جهاد تبیین در سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس برگزار شد، گفت : چله جهاد تبیین از فردا نهم دی آغاز می شود و به مدت ۴۰ روز تا بیست و دوم بهمن در کشور ادامه دارد.
حجت الاسلام آبیار در خصوص محتوای جهاد تبیین گفت : جهاد تبیین در چهار محور: زیست عفیفانه برای زنان و دختران جامعه امروز، آشنایی با نقشههای دشمن در ارتباط با ایران، آشنایی با جغرافیای ایران و تاریخچه ایران و همچنن دستاوردهای انقلاب اسلامی در اختیار مجاهدان جهاد تبیین و اساتید دانشگاه قرار میگیرد .
قرار است متولیان در مدت ۴۰ روز مطالب و محتواهای جهاد تبیین را برای مخاطبان ارائه دهند.