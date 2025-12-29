پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با اعلام خبر توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: از هفته گذشته توزیع این محصول در میادین ۲۲ گانه شهر تهران آغاز شده است.
وی افزود: در هفته جاری نیز عرضه گوشت گرم گوساله وارداتی در غرف پروتئینی بازارهای محلی میوه و ترهبار آغاز شده و طبق برنامهریزیهای انجام شده تا آخر هفته توزیع این محصول در تمامی بازارهای میوه و ترهبار محلهای انجام میشود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر هر کیلوگرم مخلوط گوساله ۷۶۵ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
وی بیان کرد: خوشبختانه با توجه به تجربه توزیع گوشت منجمد گوسفندی وارداتی و استقبال خوب شهروندان از این محصول، در یک هفته گذشته شهروندان از گوشت گرم گوساله وارداتی نیز استقبال کردهاند.
بختیاریزاده یادآور شد: هدف ما کاهش هزینه سفره شهروندان و امکان دسترسی آنها به تمامی مایحتاج است و در تلاش هستیم تا بدون اینکه سفره مردم کوچکتر و یا مواد غذایی از زندگی آنها حذف شود؛ امکان دسترسی به این محصولات فراهم شود.