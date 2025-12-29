به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی گفت: «محمد عباس‌زاده» محیط‌بان این استان به عنوان پژوهشگر برتر و سطح ۲ سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در سال جاری معرفی شد که این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای استان و جامعه محیط ‌زیست کشور است.

سعید محمودی با اشاره به رویکرد علمی سازمان حفاظت محیط ‌زیست در حل چالش‌های زیست‌ محیطی کشور اظهار کرد: پژوهش امروز دیگر یک فعالیت صرفا دانشگاهی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و تعهدی اخلاقی در قبال طبیعت آسیب‌ دیده ایران است و پژوهشگران، دیده ‌بانان جسور و صدای رسای محیط ‌زیست کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: معرفی محیط‌بان این استان، به عنوان پژوهشگر برتر کشور نشان می‌دهد که بدنه اجرایی و میدانی محیط ‌زیست نیز می‌تواند نقش موثری در تولید دانش کاربردی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل زیست‌محیطی ایفا کند.

مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت پژوهش‌های مساله ‌محور خاطرنشان کرد: امروز پژوهش برتر، پژوهشی است که به تصمیم‌سازی منجر شود و بتواند در حوزه‌هایی همچون حفاظت از زیستگاه‌ها، مدیریت منابع آب، کاهش آلودگی‌ها و پایداری محیط‌ زیست اثرگذاری مستقیم داشته باشد.