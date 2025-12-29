به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با رضایت خانواده حدیث خدایی دانش آموز شهر فسا اعضای بدن وی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر بابک پزشکی افزود: حدیث خدایی دانش آموز پایه هشتم بود که با اقدام نوع دوستانه خانواده اش درس پایانی خود را با اهداء زندگی به هم نوعان ماندگار کرد.

او ادامه داد: کبد، پانکراس و دو کلیه این نوجوان ۱۴ ساله در بیمارستان فوق تخصصی، ولی عصر فسا جداسازی و برای اهدا به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز انتقال یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:از ابتدای امسال تاکنون نیز در شهرستان فسا، خانواده‌های ۷ بیمار مرگ مغزی با از خودگذشتگی و فداکاری، اعضای عزیزان خود را به بیماران نیازمند اهدا کرده‌اند.