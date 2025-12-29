رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تالاب بندعلیخان گفت: بی‌توجهی به حقابه طبیعی تالاب و برداشت‌های غیرمجاز، این تالاب را به یکی از کانون‌های تولید گرد و غبار تبدیل کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در بازدید از تالاب بندعلیخان و نشست بررسی مسائل زیست‌محیطی در فرمانداری ورامین، با تأکید بر جایگاه قانونی حقابه تالاب‌ها گفت: طبق قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، پس از تأمین آب شرب، حقابه طبیعت در اولویت دوم قرار دارد، اما این اصل مهم در سال‌های گذشته به دلایل مختلف نادیده گرفته شده است.

وی افزود: برداشت‌های غیرمجاز آب در بالادست عملاً موجب حذف سهم آبی تالاب بندعلیخان شده و نتیجه آن، خشک شدن بخش‌های وسیعی از تالاب و تبدیل آن به منبع گردوغبار بوده است؛ موضوعی که هم محیط زیست و هم سلامت ساکنان منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح ملی تصریح کرد: برنامه‌های مطالعاتی به‌عنوان اسناد پشتیبان برای طرح موضوع در ستاد احیای تالاب‌ها پیش‌بینی شده و استفاده از پساب‌ها و آب‌های غیرمتعارف، اصلاح مسیر‌ها و لایروبی‌ها می‌تواند به تأمین حداقل نیاز آبی تالاب کمک کند.

انصاری تأکید کرد: تحقق این اقدامات بدون همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو و همچنین مطالبه‌گری منسجم در سطح شهرستان امکان‌پذیر نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در کنار مسئولان محلی، احقاق حقابه تالاب بندعلیخان را با جدیت دنبال می‌کند تا این سرمایه طبیعی از وضعیت بحرانی خارج شود.