پخش زنده
امروز: -
معاون مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از برنامهریزی این شرکت برای اجرای ۴۶ عملیات لایهشکافی جدید خبر داد و گفت: با توجه به کاهش طبیعی دبی تولید و پیچیدهتر شدن شرایط مخازن، استفاده از فناوریهای نوین ازجمله لایه شکافی هیدرولیکی، برای برداشت از نفت باقیمانده ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمدحسین غزل در همایش بهبود و افزایش تولید در میدانهای نفت و گاز با اشاره به سهم بالای مناطق نفتخیز جنوب در تأمین انرژی کشور اظهار کرد: این شرکت حدود ۷۵ درصد تولید نفت و ۱۲ درصد تولید گاز کشور را برعهده دارد و نقش محوری در تأمین انرژی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه در گذشته تولید از بسیاری از میدانها با دبیهای بسیار بالا انجام میشد، اما امروز برای برداشت از نفت باقیمانده، چارهای جز استفاده از فناوریهای پیشرفته وجود ندارد، بیان کرد: لایهشکافی هیدرولیکی و روشهای نوآورانه تحریک مخزن از جمله فناوریهای مؤثر است و این روشها میتوانند امکان برداشت بخشی از ذخایری را فراهم کنند که پیشتر اقتصادی یا فنی تلقی نمیشدند.
تجربه جهانی و جایگاه ایران در لایهشکافی
معاون مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به پیشینه استفاده از روش لایهشکافی در جهان برای برداشت نفت اظهار کرد: نخستین مطالعات این فناوری در دهه ۱۹۳۰ آغاز و نخستین عملیات عملیاتی در سال ۱۹۴۷ انجام شد. تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار عملیات لایهشکافی در جهان اجرا شده است.
غزل افزود: بخش قابلتوجهی از افزایش تولید جهانی نفت و گاز (بهویژه در آمریکا) در نتیجه توسعه این فناوری بوده و ایران نیز ناگزیر است متناسب با شرایط مخازن خود از این تجربیات بهره بگیرد.
وی با بیان اینکه ضریب بازیافت مخازن بنگستانی کشور اکنون حدود ۱۰ درصد است، تأکید کرد: بخش عمده ظرفیت افزایش تولید آینده کشور در مخازن بنگستانی نهفته است و برای برداشت از این ذخایر، باید سرمایهگذاری و استفاده هدفمند از فناوریهایی مانند لایهشکافی در دستور کار قرار گیرد.
لایهشکافی؛ راهکاری برای رشد تولید نفت
معاون مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه از سال ۱۳۵۲ تاکنون، حدود ۱۰ عملیات لایهشکافی در مخازن مختلف از جمله ایلام و بنگستان انجام شده که ۶ عملیات موفق بوده است، افزود: این عملیاتها در مجموع سبب افزایش تولید روزانه حدود ۲۴ هزار بشکهای شدهاند و نشان میدهد که تکرارپذیری این روش، مشابه سایر عملیاتهای انگیزشی، امکانپذیر است.
غزل از برنامهریزی برای اجرای ۴۶ عملیات لایهشکافی جدید خبر داد و گفت: این عملیاتها در حال طی مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار هستند و پیشبینی میشود طی یک تا دو سال آینده اجرا شوند.
وی با بیان اینکه در صورت موفقیت این برنامهها، لایهشکافی میتواند بهتدریج به یک روش رایج در افزایش تولید و حتی جایگزین بخشی از عملیاتهای انگیزشی مرسوم شود، اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای قراردادی، کاهش زمان انتخاب پیمانکار و حمایت از شرکتهای توانمند داخلی، شرط موفقیت این برنامهها در کوتاهمدت و میانمدت است.