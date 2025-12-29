به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان، از برگزاری سلسله جلسه‌های هماهنگی برای تأمین مالی طرح قطار سریع‌السیر اصفهان - تهران خبر داد و گفت: بر اساس جمع‌بندی‌ها، بخشی از منابع مالی این طرح قرار است از محل مولدسازی اراضی راه‌آهن تأمین شود.

کوروش خسروی افزود: براساس برآورد‌های اولیه، حدود ۹۰ همت ارزش زمین‌های راه‌آهن می‌تواند در قالب مولدسازی و واگذاری وارد روند تأمین مالی طرح شود و ۲۵ درصد از هزینه اجرای طرح از این محل قابل پوشش است.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی دولت در توسعه خطوط ریلی، کاهش تردد جاده‌ای و کاهش آمار تصادفات است؛ چرا که کاهش تنها ۲۰ درصدی تردد در جاده‌ها، می‌تواند تا ۴۰ درصد از میزان حوادث را کم کند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان افزود: در کشور‌هایی که فاصله بین شهر‌ها کوتاه است، حمل‌ونقل ریلی سریع‌السیر بهترین جایگزین برای جاده و حتی پرواز‌های داخلی محسوب می‌شود و با اجرای این طرح الگوی حمل‌ونقل کشور دستخوش تحول جدی خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: پس از نهایی شدن هماهنگی‌ها، طرح مصوبه مربوط به محدوده و استاندارد‌های لکه‌سازی اراضی راه‌آهن برای تأمین مالی، در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی در جلسه‌های آینده، روند اجرایی طرح قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران در ماه‌های آینده آغاز و زمینه گسترش خطوط سریع‌السیر در دیگر مسیر‌های کشور نیز فراهم شود.

طرح قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران یکی از طرح‌های ملی کشور در بخش حمل و نقل بوده که حدود ۲ دهه از مطرح شدن آن گذشته و اجرای آن تاکنون فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است.

طول کل مسیر این طرح ۴۱۰ کیلومتر و طول مسیر اصفهان- قم ۲۴۵ کیلومتر است.

با بهره‌برداری از آن، مسیر اصفهان تا تهران با سرعت حدود ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه طی می‌شود.