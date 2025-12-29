برنامه‌های «برمودا»، «مثبت آموزش، و «تهران ۲۰»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه گودرزی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون مهمان امشب برنامه «برمودا» است.

«برمودا» یی‌ها پس از صدرنشینی در رقابت یلدایی از این هفته شنبه، یکشنبه و دوشنبه‌ها با فصل سوم این برنامه به آنتن شبکه نسیم برگشته‌اند.

امیر علی اکبری مبارز هنر‌های رزمی مهمان شنبه شب و علی محمد بیدار مغز پدر تشریفات ایران مهمان شب گذشته برنامه بود و امشب نیز فاطمه گودرزی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون مقابل کامران نجف‌زاده می‌نشیند.

«برمودا»‌ی یلدایی با نویسندگی و اجرای نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی مینایی طبق رصد و تحلیل مجازی مرکز پژوهشی و اندیشکده دیتاک رتبه نخست را در میان رقبای یلدایی خود در سایر شبکه‌ها به دست آورد.

این تاک‌شو شنبه، یکشنبه و دوشنبه‌ها، ساعت ۲۱، از شبکه نسیم پخش و روز بعد در ساعت‌های ۹ و ۱۶، بازپخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش» شبکه آموزش، با محور بررسی رشته‌های تحصیلی و شغلی هنرستانی، به‌ویژه صنایع شیمیایی و تأسیسات مکانیکی، پخش می‌شود.

این قسمت از برنامه «مثبت آموزش»، با تمرکز بر کیفیت‌بخشی به آموزش‌های مهارتی و معرفی مسیر‌های تحصیلی و شغلی هنرستان‌ها، میزبان جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای است.

در این برنامه محسن کولیوند مدیر هنرستان صنایع شیمیایی، سمیرا فراهانی رئیس اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه شهر تهران و میثم آقاجری عضو کمیسیون تخصصی رشته تأسیسات مکانیکی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به تشریح ظرفیت‌های آموزشی، نیاز‌های بازار کار و نقش مهارت‌آموزی در آینده شغلی دانش‌آموزان می‌پردازند.

معرفی رشته صنایع شیمیایی، بررسی کیفیت آموزش در هنرستان‌ها و تبیین جایگاه رشته تأسیسات مکانیکی در نظام آموزشی کشور از جمله محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو است، موضوعاتی که می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر مسیر تحصیلی توسط دانش‌آموزان و خانواده‌ها کمک کند.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌های جوانی جمعیت، دو موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

در بخش نخست برنامه، «تورج امرایی»، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، به بررسی راهکار‌های توسعه این شرکت‌ها می‌پردازد.

در بخش دوم برنامه نیز، «انسیه کتابچی»، کارشناس حوزه جمعیت، در گفت‌وگویی تلفنی، سیاست‌ها و چالش‌های مرتبط با جوانی جمعیت را تحلیل خواهد کرد.