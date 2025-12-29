امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اجرای طرح فواد با تغییرات جدید

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۱۷:۳۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
تخلف درج نکردن قیمت
تخلف درج نکردن قیمت
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

پیگیری سامانه فواد از دستگاه های اجرایی البرز

سامانه فواد پیگیر عملکرد اداره‌ها

رسیدگی به ۲۵۰۰ مطالبه مردمی در سامانه فوریت‌های اداری استان تهران

برچسب ها: فواد ، تخلفات اداری ، شکایات مردمی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 