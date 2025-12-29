به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وی با اشاره به حضور نیرو‌های راهداری در این گردنه و تلاش برای بازگشایی مسیر گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، تردد در این محور به‌کندی صورت می‌گیرد.

عبد‌ل‌نژاد افزود: تردد در این مسیر تنها با تجهیزات زمستانه و زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و از مسافران، گردشگران و رانندگان درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد‌های غیرضروری در این محور خودداری کنند.