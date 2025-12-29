پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای هوراند از وقوع کولاک شدید در گردنه تازهکند این شهرستان در محور اهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وی با اشاره به حضور نیروهای راهداری در این گردنه و تلاش برای بازگشایی مسیر گفت: با وجود اقدامات انجامشده، تردد در این محور بهکندی صورت میگیرد.
عبدلنژاد افزود: تردد در این مسیر تنها با تجهیزات زمستانه و زنجیرچرخ امکانپذیر است و از مسافران، گردشگران و رانندگان درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیرضروری در این محور خودداری کنند.