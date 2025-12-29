مجمع انتخاب رییس هیات بدمینتون خوزستان روز دوشنبه با شرکت یک نامزد در اهواز برگزار و غلامعباس دهنوی به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مجمع انتخاب رئیس هیات ورزش بدمینتون خوزستان با حضور ۱۷ عضو برگزار و دهنوی توانست با ۱۶ رای، رئیس هیات استان شود.

دهنوی در دوره قبل نیز ریاست این هیأت را برعهده داشت و در طول این مدت افتخارات بسیاری برای استان به دست آورد.

در این رای‌گیری، یک رای از آرای ماخوذه باطله اعلام شد.

همچنین، استفاده از ظرفیت ارگان‌ها و شرکت‌های استان در ورزش بدمینتون، گسترش این رشته در سطح استان، فعال کردن تمام هیات‌های شهرستانی، حضور مداوم در مسابقات کشوری و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی مهم‌ترین برنامه‌های رئیس هیأت بدمینتون خوزستان عنوان شده است.

اعضای مجمع متشکل از دبیر فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان، روسای هیات‌های ورزشی شهرستان، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان، نماینده داوران، نماینده ورزشکاران، نماینده بانوان، نامزد ریاست هیأت بدمینتون خوزستان بودند.

بیش از یک هزار ورزشکار سازمان‌یافته خوزستان در رشته بدمینتون فعالیت می‌کنند.

بدمینتون خوزستان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.