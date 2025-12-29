پخش زنده
امروز: -
برنامه بازیهای سپاهان در دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ برنامه کامل دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی لیگ برتر والیبال بانوان اعلام و براین اساس والیبالیستهای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که در گروه B این رقابتها حاضر هستند، از فردا سهشنبه شانزدهم دی به مصاف ملوان تهران میروند.
طلاییپوشان پنج دیدار در دور رفت مرحله مقدماتی داشتند و با کسب سه پیروزی و یک شکست، ۱۲ امتیازی شدند و در رده دوم جدول ایستادند.
دور رفت مرحله مقدماتی رقابتهای لیگبرتر والیبال بانوان از شنبه هشتم آذر تا شنبه ششم دی در جریان بود و پس از ۱۰ روز فاصله برای ادامه نقلوانتقالات تیمها، از سهشنبه شانزدهم دی رقابتها ادامه مییابد.
زردپوشان در نخستین دیدار دور برگشت به مصاف ملوان تهران در خانه حریف میروند، این دیدار در دور رفت با پیروزی سه بر صفر تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان به پایان رسید.
برنامه بازیهای سپاهان در رقابتهای لیگبرتر والیبال بانوان به این شرح است:
ملوان تهران - سپاهان اصفهان، سهشنبه۱۶دی در سالن خانه والیبال فدراسیون
سپاهان اصفهان - شاهین بندرعامری، سهشنبه ۲۳ دیماه؛ سالن ملت اصفهان
شهر آرکا البرز - سپاهان اصفهان سهشنبه ۳۰ دیماه؛ سالن انقلاب کرج
سپاهان اصفهان - مهرگان شیراز شنبه چهارم بهمن؛ سالن ملت اصفهان
پدیده صنعت اوج گلپایگان - سپاهان اصفهان، شنبه ۱۱ بهمن؛ سالن مجموعه ورزشی