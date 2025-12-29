نخستین دوره مسابقات ساخت پل ماکارونی با هدف تقویت خلاقیت، کاربرد عملی علوم مهندسی و ایجاد پیوند بین صنعت و دانشگاه، در استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا زرین اقبال، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم و مسئول مسابقات ساخت پل ماکارونی در تشریح جزئیات این مسابقه گفت: این رقابت با نام مسابقه پل ماکارونی برگزار شده که در آن تیم‌های شرکت‌کننده موظف هستند با استفاده از مصالح ارزان‌قیمتی مانند ماکارونی و چسب، سازه‌هایی با حداقل وزن و حداکثر تحمل بار، مطابق آیین‌نامه دقیق مسابقه طراحی و بسازند.

وی در مورد معیار پیروزی در رقابت افزود: سازه‌های ساخته شده در روز مسابقه تحت بارگذاری قرار می‌گیرند و تیم برنده، تیمی است که سازه‌اش بتواند بیشترین بار را با کمترین وزن ممکن تحمل کند.

دکتر زرین اقبال با اشاره به استقبال خوب از این رویداد آموزشی-مهندسی، تصریح کرد: ثبت‌نام این دوره با حضور ۲۶ تیم انجام شد که در نهایت ۲۱ سازه برای بارگذاری نهایی تحویل داده شد. ارزیابی نهایی و بارگذاری این سازه‌ها در بازه‌ای حدود سه ساعت انجام شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم، سطح کیفی آثار ارائه شده را مناسب ارزیابی کرده و خاطرنشان کرد: مشارکت چشمگیر دانشجویان از گرایش‌های مختلف آموزشی به‌ویژه مهندسی عمران و مکانیک، و همچنین دیگر رشته‌ها، بسیار قابل توجه و امیدوارکننده بود.

وی در پایان یکی از نقاط قوت و دستاورد‌های مهم این رویداد را، جلب حمایت حامیان صنعتی برشمرد که به تقویت و تعمیق ارتباط میان صنعت و دانشگاه کمک شایانی می‌کند.