دو قالب از طرح مسکن کوی پرواز همدان، حدود ۷۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد و در صورت تکمیل وجه، تا سه ماه آینده تحویل متقاضیان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ابر طرح کوی پرواز همدان بزرگترین طرح نهضت ملی مسکن بنیادمسکن انقلاب اسلامی در کشور است که در زمینی به مساحت ۱۴۰ هکتار در دست ساخت است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: این طرح مسکن در قالب ۸ منطقه مجزا و سازماندهی شده در دست ساخت است و به طور متوسط هم اکنون پیشرفت ۳۶ درصدی دارد.
مسعود رضایی افزود: دولت به دنبال خانه دار شدن اقشار کم درآمد و دهکهای یک تا چهار است و این گروه را حمایت بیشتری در طرح نهضت ملی مسکن میکند.
او تاکید کرد: دولت برای مکسن نهضت ملی، زمین رایگان و ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان هم گفت: طرح مسکن کوی پرواز ابتدا قرار بود برای ۱۱ هزار واحد اجرا شود که با طراحی جدید و با کاهش هزار و ۳۱۰ موردی آن، سرانه فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و رفاهی این کوی را تامین کردیم.
علیرضا صارمی افزود: تاکنون هزار و ۵۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن واریزی بسیار کمی داشتهاند و به تعهداتشان برای اجرای طرح عمل نکردهاند که این امر باعث کاهش روند سرعت اجرای ساخت واحدها شده است.
او تاکید کرد: افرادی که در موعدهای مقرر و زمانهای دور بعدی پرداختی نداشته باشند ازاولویت ساخت مسکن کوی پرواز حذف و به جای آنها افراد دیگر در نوبت طرح جایگزین میشوند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی همدان با اشاره به اینکه هر گونه خرید و فروش واحدهای مسکن طرح نهضت ملی در سامانه دیوار و یا مشاوران املاک ممنوع است افزود: این خرید و فروشها به ضرر متقاضی مسکن، ازدست دادن سهمیههای تامین مسکن و حمایت دولت و در عین حال مشکلات سند و مالکیت برای خریدار میشود و پیگرد قانونی دارد.