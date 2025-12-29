لیگ دسته یک فوتبال؛ پیروزی هوادار و رسیدن به رده چهارم جدول

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال هوادار و شناورسازی قشم در هفته هفدهم لیگ دسته یک دوشنبه ۸ دی در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود هوادار به پایان رسید.

سلمان بحرانی در دقیقه ۵۷ از روی نقطه پنالتی و امین قاسمی نژاد در دقیقه ۸۴ گل‌های هوادار را در این بازی به ثمر رساندند.

با کسب سه امتیاز این بازی هوادار ۲۵ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر جای سایپا را در رده چهارم جدول گرفت.

در جدول تیم‌های نساجی مازندران با ۳۸، صنعت نفت آبادان با ۲۹ و مس شهر بابک با ۲۷ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.