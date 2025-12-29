هفته دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) با برگزاری مرحله نیمه‌نهایی و نهایی بخش بانوان پیگیری و قهرمانان این هفته مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در زمین‌های مجموعه کی‌کورت کیش پیگیری شد که در مرحله نیمه‌نهایی تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با عبور از سد تیم سوگند اسدی و ملینا فدایی به فینال رسیدند و در بازی دوم، زوج نازنین انوری و نیکی ثابتی با برتری مقابل ساره هژبر و فاطمه سرسنگی راهی دیدار پایانی شدند.

به این ترتیب در فینال بخش بانوان، تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ زوج عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری را شکست دادند تا تکلیف قهرمان هفته دوم بازی‌ها مشخص شود. همچنین در حال حاضر مرحله نیمه نهایی بخش مردان در حال انجام است تا چهره مدعیان این بخش در فینال مشخص شود.

در این رویداد ۶۰ ورزشکار حضور دارند که برای نشان دادن توانمندی‌های خود به میدان آمدند. سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی مدیریت این رویداد را بر عهده دارد. پس از این رویداد رقابت‌های بین‌المللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری آغاز خواهد شد.

گفتنی است میلاد کی‌مرام مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد و در چند وقت اخیر ورزشکاران ایرانی در رنکینگ جهانی صعودی قابل توجه را تجربه کرده‌اند. با برگزاری این رویداد، ۷ هفته مسابقات تنیس ساحلی در کشورمان برگزار شده که این امر در ارتقای رنکینگ ورزشکاران تنیس ساحلی کشورمان نقش به‌سزایی دارد.