مستند و فیلمهای «پاندا کوچولو ماه من»، «زندگی پنهان پارک جنگلی» و «بیشه»، دوبله شده و قرار است از شبکههای امید، مستند و نمایش پخش شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پاندا کوچولو ماه من»، در گونه خانوادگی و ماجراجویی محصول فرانسه و بلژیک در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این فیلم داستان تیان، پسر ۱۲ سالهای را روایت میکند که به دلیل نتایج ضعیف تحصیلی، توسط پدرش به خانه مادربزرگش در کوههای مرموز چین فرستاده میشود. در آنجا، دور از شهر و در میان طبیعت بکر، تیان مخفیانه با یک پاندای یتیم دوست میشود و او را مون نام میگذارد. این دوستی آغازگر یک ماجراجویی باورنکردنی است که قرار است زندگی تیان و خانوادهاش را تغییر دهد.
فیلم «پاندا کوچولو ماه من»، پیام مهمی درباره ارزشهای مهربانی و دوستی با طبیعت ارائه میدهد، که برای کودکان و خانوادهها آموزنده است. شخصیت تیان در طول ماجراهای این فیلم، نهتنها با چالشهای بیرونی روبهرو میشود، بلکه در مسیر رشد شخصی، مسئولیتپذیری و اعتمادبهنفس قرار میگیرد، که برای مخاطبان کودک و نوجوان الهامبخش است. پسزمینهی فیلم در کوهستانهای چین تصویری زیبا از طبیعت و سبک زندگی در روستا ارائه میدهد و به مخاطب امکان آشنایی با فرهنگها و زیستبومهای ارزشمند را میدهد. فیلم، با توجه به داستان خانوادگی و لحن مثبت محتوایی خود، برای تماشای خانوادگی مناسب است و میتواند برای تماشاگرانی از تمام نسلها لذتبخش باشد. حضور موقعیتهای ماجراجویانه، صحنههای لطیف و تعلیقهای ساده در روایت فیلم، باعث میشود این روایت به طور توأمان، برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جذاب و سرگرمکننده باشد.
مستند «زندگی پنهان پارک جنگلی»، در گونه حیات وحش محصول انگلستان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه مستند پخش شود.
این مستند درباره پارک سافاری وبورن مشهورترین پارک سافاری انگلستان و نزدیک به شهر لندن است. سافاری در واقع سفری با خودرو داخل یک پارک بزرگ است که از جانوران بزرگ نگهداری میشود و میتوان از آنها فیلم و عکس تهیه کرد.
این مستند مخاطب را به دل یک پارک جنگلی سرسبز در کشور انگلستان میبرد. جایی که در ظاهر آرام و خاموش به نظر میرسد، اما در پسِ این سکون، زندگیای پرجنبوجوش و پیچیده جریان دارد. فیلم با استفاده از تصویربرداری دقیق، چرخهی زندگی گونههای مختلف جانوری، از پستانداران کوچک و پرندگان گرفته تا حشرات و خزندگان، را در طول فصلهای مختلف دنبال میکند. این فیلم مستند نشان میدهد که چگونه این موجودات با تغییرات آبوهوایی، تهدیدهای مختلف و رقابت طبیعی سازگار میشوند و هر کدام نقشی حیاتی در تعادل اکوسیستم پارک دارند. «زندگی پنهان پارک جنگلی» تماشاگر را دعوت میکند تا به طبیعت نزدیکتر نگاه کند و شگفتیهای نادیدهگرفتهشدهی آن را کشف کند.
فیلم سینمایی «بیشه»، در گونه حادثهای و مهیج محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
داستان فیلم در تگزاس قرن نوزدهم میگذرد. زنی که سرکرده یک گروه تبهکار است دختری جوان را میرباید و برادر او با کمک گرفتن از یک جایزه بگیر تلاش میکند او را نجات دهد.
جک، شخصیت اصلی فیلم بیشه، با وجود سن کم، برای نجات خواهرش قدم در مسیری خطرناک میگذارد و طی این مسیر، فیلم بر اهمیت مسئولیتپذیری، وفاداری خانوادگی و شجاعت اخلاقی پای میفشرد. فیلم نشان میدهد حتی در دنیایی بیرحم و بیقانون، انتخاب درست اخلاقی هنوز معنا دارد و انسانها با تصمیمهایشان بر سر دوراهیهای زندگی، شخصیت اخلاقی خود را تعریف میکنند.
گروه ناهمگون داستان، در طی فیلم «بیشه»، یاد میگیرند که برای بقا باید به یکدیگر اعتماد کنند، و فیلم، ارزش کار جمعی را در عین تفاوتهای فردی، برای رسیدن به یک هدف بزرگ مشترک نشان میدهد. بیشه در این فیلم، نمادی از غرب وحشی و تاریخ خشونت بار امریکایی است که بر مبنای انواع بی قانونیها و بی اخلاقیها بنیاد گذارده شده است.