به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، روند پایدار و موفق تولید این شرکت در آذرماه نیز ادامه یافت و این شرکت در آذرماه سال جاری با تحقق ۱۰۱/۵ درصد از ظرفیت اسمی، معادل ۴۱۷ هزار تن تولید کرده است.

این دستاورد نتیجه تلاش‌های منسجم و هماهنگ همه مدیران و کارکنان این مجموعه است.

ثبت پی‌درپی رکورد‌های تولید بالاتر از ظرفیت اسمی نشان‌دهنده ثبات عملیاتی، بهره‌وری بالا، برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری مؤثر میان واحد‌های مختلف شرکت است و نقش مهمی در پایداری تولید و تحقق اهداف کلان پتروشیمی مارون ایفا می‌کند.

براساس این گزارش مجتمع پتروشیمی مارون در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در جنوب خوزستان واقع است.

شرکت پتروشیمی مارون در بهمن سال ۱۳۷۷ برای اجرای الفین هفتم تاسیس شد. با اجرای این طرح که با ظرفیت تولید سالیانه ۱.۱ میلیون تن پلی اتیلن در زمره بزرگترین الفین‌ها در جهان است، برای نخستین بار در کشور +C ۲ (اتان) از گاز طبیعی استحصال شده، در فرآیند‌هایی به مواد الفینی، فرآورده پلیمری و شیمیایی تبدیل می‌شود.