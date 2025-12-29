پخش زنده
رئیس اورژانس فارس از ثبت ۱۷۷ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان در بازه زمانی یکم مهر تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود عابد گفت: از این تعداد، ۹۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۸۲ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند و سه نفر جان خود را از دست دادند.
عابد بیشترین عامل مسمومیت را استفاده از زغال یا وسایل غیراستاندارد در محیطهای بسته اعلام و اضافه کرد: برخی افراد برای گرما از زغال یا پیکنیک در فضاهای بدون تهویه استفاده میکنند یا سرویس فصلی وسایل گرمایشی را جدی نمیگیرند، اقدامی که میتواند به مرگ منجر شود.
رئیس اورژانس فارس با هشدار نسبت به افزایش موارد مسمومیت در فصل سرما اظهار کرد: رعایت چند نکته ساده ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی میتواند از بروز حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری کند.
وی افزود: مهمترین اقدام پیشگیرانه را سرویس و بررسی منظم وسایل گرمایشی پیش از شروع فصل سرما است، بخاریها، شومینهها و آبگرمکنها باید هر سال توسط تعمیرکاران مجاز بررسی شوند تا از سلامت دودکشها و اتصالات اطمینان حاصل شود.
رئیس اورژانس فارس خاطرنشان کرد: استفاده از بخاریهای بدون دودکش در فضاهای بسته بسیار خطرناک است و دودکشها و هواکشها باید باز و بدون مانع باشند، همچنین نصب هشداردهنده گاز مونوکسید کربن، بهویژه در نزدیکی اتاق خوابها، اقدامی ساده، اما حیاتی برای نجات جان خانوادههاست.
عابد با اشاره به نشانههای اولیه مسمومیت گفت: سردرد شدید، سرگیجه، تهوع، ضعف عمومی، خوابآلودگی ناگهانی و بیقراری از علائم هشداردهنده هستند، در صورت بروز این علائم، بهویژه همراه با تنگی نفس یا کاهش سطح هوشیاری، افراد باید محیط آلوده را ترک کنند، به هوای آزاد بروند و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
وی درباره اقدامات فوری در صورت بروز گازگرفتگی اعلام کرد: نخستین اقدام، خروج سریع از محیط آلوده و تنفس هوای تازه است، درها و پنجرهها باید باز شوند و در صورت بیهوشی یا علائم شدید، تماس فوری با اورژانس ضروری است.
رئیس اورژانس فارس اضافه کرد: در شرایط مشکوک به نشتی گاز، روشن یا خاموش کردن وسایل برقی و ایجاد جرقه میتواند منجر به انفجار شود، بنابراین تنها اقدام صحیح، ترک سریع محل و تماس با اورژانس از مکانی امن است.