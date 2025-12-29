براساس اطلاعیهٔ دادستانی، اتهام تازه علیه کریستیچ مربوط به جنایتی است که در منطقهٔ نووسئوتسی (Novoseoci) در نزدیکی شهر سوکوتش (Sokoc) در دوران جنگ بوسنی رخ داده است. او بهعنوان بخشی از تشکیلات نظامی در آن زمان متهم به مشارکت در حملهای وسیع و سازمانیافته شده که به قربانیشدن غیرنظامیان منجر شده است. کریستیچ پیشتر در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) بهاتهام کمک و معاونت در ارتکاب نسلکشی در سربرنیتسا محکوم شده و حکم ۳۵ سال زندان برای وی صادر شده بود. در جریان روند قضایی قبلی، کریستیچ یکی از مقامهای ارشد نظامی شناخته شد که نقشی کلیدی در محاصره و کشتار بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان در ژوئیهٔ ۱۹۹۵ داشته است؛ واقعهای که بهعنوان بدترین جنایت جمعی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شناخته میشود و توسط دادگاههای بینالمللی نیز بهطور رسمی نسلکشی اعلام شده است. بر اساس بیانیهٔ دادستانی بوسنی و هرزگوین، جرم جدید و اتهامات تکمیلی برای بازنگری در پروندههای تاریخی جنگی و پاسخگو کردن مجرمان جنگی در چارچوب قوانین داخلی تدوین شدهاند و در زمانهای آتی روند رسیدگی حقوقی به آن ادامه خواهد یافت.