پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران درباره عملکرد این انجمن گفت:با وجودپیچیدگی فرایندهای بیمهای و میانگین هزینههای ماهانه کودکان اوتیسمی در حوزه درمان و دارو توانستیم ۱۰ هزار خانواده عضو این انجمن را در سامانه بیمهای ثبت نام کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعیده صالحغفاری در نشست خبری این انجمن با اشاره به ابهاماتی که طی چند ماه گذشته درباره عملکرد این انجمن منتشر شد، گفت: بررسیها نشان داد سطح ابهامات در حدی نبود که برخی شائبههای مطرحشده را تأیید کند. با این حال، انجمن در نخستین واکنش، بیانیهای منتشر کرد. پس از انتشار بیانیه، برداشت ما از برخی واکنشها این بود که هدف، دریافت پاسخ روشن نیست و حتی محتوای بیانیه نیز به شکل دیگری بازتاب و تحلیل شد. به همین دلیل تمرکزمان را بر عملکرد، گزارشدهی و پاسخگویی به نهادهای مسئول، بهویژه مردم، خانوادههای دارای فرزند اوتیسم و رسانهها گذاشتیم. پایگاه خبر در ایران بر دوش سازمانهای مردمنهادی است که با حداقل امکانات تلاش میکنند بخشی از مطالبات گروههای هدف خود را پاسخ دهند. آسیب به این جریان، در نهایت به جامعه هدف بازمیگردد و امیدواریم با تمرین گفتگوی دوطرفه، از این آسیبها جلوگیری شود.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با تأکید بر اینکه انجمن اوتیسم ایران خود را متعلق به همه خانوادههای دارای فرزند اوتیسم در سراسر کشور میداند، افزود: حتی اگر یک یا دو خانواده ناراضی باشند، حق دارند نارضایتی خود را بیان کنند. این موضوع نهتنها مغایر با رسالت و ارزشهای انجمن نیست، بلکه بخشی از واقعیت فعالیت اجتماعی است.
وی با اشاره به پیچیدگی فرایندهای بیمهای در حوزه درمان و دارو گفت: اتصال سامانهها یک موضوع ساده نیست و فرایندی بسیار پیچیده دارد. حدود دو سال است که بهصورت جدی در بخش مطالعه و پیگیری، موضوعات مرتبط با دارو و خدمات بیمهای را دنبال میکنیم. در گذشته، در حوزه داروخانهها و تأمین اجتماعی، سامانهای آنلاین وجود داشت که نسخهنویسی، محاسبه کارکرد و هزینه دارو بهصورت برخط انجام میشد و سهم پرداختی خانوادهها کاملاً مشخص بود. اما در حال حاضر ماجرا متفاوت شده است. کدی با عنوان «کد سیام» از سوی وزارت بهداشت صادر میشود که این کد در بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی، دو تعریف متفاوت دارد. البته از منظر آیتی و انفورماتیک، این دو کد باید یکی شوند. طبق بررسیهای میدانی و قولهایی که داده شده، خوشبختانه این همسانسازی تا حدی انجام شده است، اما چالش اصلی اینجاست که هنوز مرکز واحدی وجود ندارد که بر اساس این کد، خدمات را بهصورت منسجم ارائه دهد. همچنین فرد دارای اوتیسم برای استفاده از خدمات کامل، عملاً باید در دو بیمه بهصورت جداگانه نشاندار میشد. این مسئله بارها با دکتر ربیعی نیز مطرح شد، اما واقعیت این است که سامانه یکپارچهای برای این موضوع وجود ندارد.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با تشریح وضعیت موجود گفت: بیمه سلامت بهصورت مستقل نشاندار میکند و بیمه تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده خانوادهها باید به این سازمان مراجعه کنند تا فرایند نشاندار شدن انجام شود. اینکه این فرایند دقیقاً چگونه و با چه سازوکاری باید انجام شود، برای بسیاری از خانوادهها شفاف نبود. از آنجا که اعضای انجمن اوتیسم ایران در بیمه سلامت پرونده فعال داشتند، نشاندار شدن آنها از طریق بیمه سلامت انجام شد و اطلاعات به بیمه تأمین اجتماعی منتقل شد. به این ترتیب، مشکل نشاندار شدن کودکانی که تحت پوشش تأمین اجتماعی بودند، تا حد زیادی حل شد. در غیر این صورت، طبق اعلام خود بیمه تأمین اجتماعی، تعداد افراد اوتیسمی که بهصورت مستقل نشاندار شده بودند، بسیار محدود بود.
صالحغفاری با تأکید بر اینکه این انجمن هیچگونه ردیف بودجهای در لایحه بودجه کشور ندارد، گفت: طبق قانون مجلس، برای سازمانهای مردمنهاد و انجمنهای غیردولتی امکان اختصاص ردیف بودجه مستقل وجود ندارد. هرچقدر هم تلاش کنیم، به انجمنها ردیف بودجه داده نمیشود و این یک محدودیت قانونی است. مطالبهگری انجمن اوتیسم ایران در کنار سایر انجمنهای فعال کشور باعث شده بخشی از نیازها از مسیرهای دیگر پوشش داده شود، اما صندوقهای حمایتی موجود ناکارآمد هستند.
وی با تشریح ساختار مجوزهای قانونی انجمن اوتیسم ایران افزود: مجوز فعالیت انجمنهای ملی، از جمله انجمن اوتیسم ایران، از وزارت کشور صادر میشود. این مجوز از زمان تأسیس بهصورت دورهای تمدید میشود و در صورت ارزیابی مثبت عملکرد، اساسنامه نیز مورد تأیید قرار میگیرد. همچنین در حوزه فعالیتهای بینالمللی نیز علاوه بر مجوز وزارت کشور، باید مجوزهای بینالمللی لازم اخذ شود.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، گفت: بسیاری از خانوادهها انجمن را در حد توان خودش نمیبینند و انتظار دارند تمام مسائل فرزندشان از بدو تولد تا بزرگسالی توسط انجمن حل شود. واقعیت این است که برخی از این وظایف بر عهده نهادهای حاکمیتی است که یا وارد عمل نشدهاند یا وظایفشان را بهدرستی انجام ندادهاند. برای رفع این خلأ، انجمن اوتیسم ایران ۲۴ سازمان متولی حوزه اوتیسم را در کشور شناسایی کرده است. نخستین و مهمترین اقدام ما، ایجاد سامانهای برای ثبت و شناسایی افراد دارای اوتیسم بوده است.
صالحغفاری ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار خانواده از سراسر کشور در سامانه رجیستری انجمن ثبتنام کردهاند. علاوه بر این، حدود ۳۰ هزار نفر بهصورت غیررسمی از طریق مراجعات و ارتباطات شناسایی شدهاند. بر اساس پیمایشهای ملی، شیوع اوتیسم در ایران حدود یک در هزار برآورد میشود؛ یعنی تقریباً ۸۰ هزار کودک دارای اختلال طیف اوتیسم در کشور داریم که بسیاری از آنها هنوز شناسایی نشدهاند.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران با اشاره به فشار اقتصادی خانوادهها گفت: میانگین هزینه ماهانه هر کودک دارای اوتیسم حدود ۳۰ میلیون تومان است. اگر این عدد را برای ۸۰ هزار کودک در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۲,۴۰۰ میلیارد تومان و سالانه هزینه گزافی صرف مراقبت و توانبخشی این کودکان میشود. در حال حاضر این هزینه تقریباً بهطور کامل بر دوش خانوادههاست.
صالحغفاری همچنین به اهمیت تشخیص زودهنگام و آموزش در سنین پایین اشاره کرد: با منابع محدود، انجمن توانسته سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان جذب کند و ۱۲۰۰ کودک زیر ۷ سال را تحت پوشش قرار دهد. تمرکز ما روی کودکان دو تا چهار سال است؛ سن طلایی برای انعطافپذیری مغز و تأثیرگذاری آموزشهاست و نتایج اولیه نشان میدهد شاخصهای شناختی، گفتاری و رفتاری کودکان در این گروه بهبود قابل توجهی داشته است.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، درباره چالشهای دارویی کودکان اوتیسم گفت: میانگین هزینه ماهانه یک کودک اوتیسم در دنیا حدود ۶۸۰۰ دلار است؛ در ایران، با توجه به نرخ ارز و محدودیت منابع، خانوادهها بهطور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان ماهانه هزینه میکنند. بسیاری از داروها، بهویژه داروهای اعصاب و روان برای کنترل اختلالهای همراه، تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند و نوسانات بازار دارو، خانوادهها را با کمبود و افزایش قیمت مواجه کرده است. انجمن با شناسایی حدود ۵۰ داروی مصرفی کودکان اوتیسم، این فهرست را در اختیار سازمان غذا و دارو و معاونت درمان قرار داده تا بررسی و سیاستگذاری لازم برای تأمین دارو و حمایت از خانوادهها انجام شود.
صالحغفاری افزود: یکی از برنامههای کلیدی انجمن، تدوین و پیگیری سند اقدام مشترک است. هدف این سند، ایجاد یک برنامه جامع و هماهنگ با مشارکت دولت و مجلس است تا خدمات به کودکان و خانوادههای اوتیسم بهصورت یکپارچه و منسجم ارائه شود. انجمن از تمامی سازمانهای مردمنهاد دعوت میکند در این طرح مشارکت کنند و تلاش میکند صدای خانوادهها را به مسئولان برساند.
وی با اشاره به خدمات به بزرگسالان گفت: افراد بزرگسال دارای اوتیسم نیازمند خدمات ویژه هستند که شامل مداخلات روانپزشکی و مشاوره روانشناسی میشود و ارائه این خدمات در سراسر کشور، چه بهصورت حضوری و چه آنلاین، ادامه دارد.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران درباره مدیریت منابع گفت: خدمات انجمن بر اساس نیازسنجی از خانوادهها، سطح نیاز، دهکبندی اقتصادی و تعداد فرزندان خانواده اولویتبندی میشود. منابع انجمن بر اساس کمکهای مردمی و حامیان تأمین میشود و اولویتبندی خدمات بهگونهای است که بیشترین تأثیرگذاری برای خانوادههای نیازمند ایجاد شود.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، درباره یکی از بزرگترین دغدغههای خانوادههای کودکان اوتیسم گفت: گم شدن فرزند یکی از جدیترین مشکلات خانوادههای اوتیسم است و انجمن از سال ۱۳۹۵ با همکاری پلیس اقدام به راهاندازی سامانه رجیستری کودکان اوتیسم کرده است. این اقدام برای اولین بار است که یک نهاد مدنی و خیریه با یک سازمان نظامی همکاری میکند تا معضل مهمی مانند گم شدن کودکان اوتیسم مدیریت شود. پروسه راهاندازی این سامانه بیش از چهار سال طول کشید و شامل تعامل با نهادهای مختلف، حل مشکلات فنی و آموزش خانوادهها بود. همچین خانوادهها باید مراحل ثبت و دریافت عکس را با هماهنگی دفاتر انجمن انجام دهند تا در زمان بروز مشکل، فرآیند شناسایی سریع و مؤثر انجام شود. این دستاورد مهم انجمن اوتیسم ایران، نمونهای از همکاری مؤثر نهاد مدنی و سازمانهای دولتی برای حمایت از کودکان اوتیسم است.