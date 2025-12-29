حملات به شهروندان دو تابعیتی حامی فلسطین و منتقد رژیم صهیونیستی در انگلیس به شدت افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، علاء عبدالفتاح شهروند انگلیسی – مصری که پس از ۱۲ سال از زندانی در مصر آزاد شده و به خانواده اش در انگلیس پیوسته است می‌گوید از حمله به او در این کشور و درخواست لغو تابعیت انگلیسی او تکان خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عبدالفتاح که به علت انتقاد از حکومت مصر ۱۲ سال در زندان بود می‌گوید مخالفان او، پیام‌های چندین سال پیش او را بازنشر داده و آن‌ها را یهود ستیزی تفسیر کرده‌اند و برای زیر سوال بردن و حمله به صداقت و ارزش‌های من از آن‌ها سوء استفاده کرده‌اند تا درخواست‌ها برای لغو شهروندی مرا توجیه کنند.

وی افزود: ادعا‌های یهودستیزی را «بسیار جدی» می‌گیرد، در حالی که استدلال می‌کند برخی از پست‌ها «کاملاً از معنای خود منحرف شده‌اند».

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار و نایجل فاراژ رهبر حزب راست افراطی رفورم انگلیس، سلب تابعیت و اخراج او را به خاطر آنچه پیام‌های یهودستیزانه خواندند خواستار شدند و استارمر نخست وزیر انگلیس که از آزادی وی ابراز خرسندی کرده گفته از پیام‌های او خبر نداشته است.

این در حالی است که رسانه‌ها در انگلیس ادعا می‌کنند او به خاطر درج این پیام‌ها عذرخواهی کرده است.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز در واکنش به جنجال‌های سیاسی در این کشور بر سر این فرد اعلام کرد «تلاش برای آزادی عبدالفتاح و پیوستن او به خانواده‌اش در بریتانیا» «از اولویت‌های دیرینه دولت‌های متوالی» بوده است، اما پست‌های او «نفرت‌انگیز» بوده است.

عبدالفتاح ۴۴ ساله سال ۲۰۲۱ نیز به جرم به اشتراک گذاشتن پستی در فیسبوک درباره شکنجه در مصر، پس از محاکمه‌ای که فعالان مدنی آن را به شدت ناعادلانه دانستند، به جرم «انتشار اخبار جعلی» در مصر محکوم شد. او بواسطه مادرش که متولد لندن است شهروندی انگلیس را دریافت کرد.

رسانه‌های انگلیس ادعا می‌کنند او در یکی از پست هایش در سال ۲۰۱۲ گفته «من نژادپرست هستم، سفیدپوستان را دوست ندارم». در یکی دیگر از این مصاحبه‌ها، نیز او گفته «کشتن هر استعمارگری و به ویژه صهیونیست‌ها را قهرمانانه می‌داند، ما باید تعداد بیشتری از آنها را بکشیم».

امیلی تورنبری، نماینده مجلس از حزب حاکم کارگر، در یک برنامه رادیویی در واکنش به درخواست‌ها برای لغو تابعیت و اخراج عبد الفتاح گفته: «بریتانیا طبق قوانین بین‌المللی مسئولیت دارد که از بی‌وطن ماندن افراد جلوگیری کند و شهروندی بریتانیا فقط می‌تواند از کسی که واجد شرایط درخواست شهروندی در کشور دیگری است، سلب شود».

در سال‌های اخیر به ویژه پس از تهاجم رژیم اسراییل به غزه پس از عملیات توفان الاقصی، صهیونیست‌ها و حامیان آنان در انگلیس و دیگر کشور‌های غربی با استفاده از یک ترفند کهنه هر نوع مخالفت با رژیم صیهونیستی را یهود ستیزی و هر گونه حمایت از حقوق مردم فلسطین را حمایت از تروریسم تفسیر و با این ترفند تلاش می‌کنند هر گونه صدای مخالف با رژیم صهیونیستی را خاموش سازند. این در حالی است که در اغلب تظاهرات ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی وحامیان این رژیم، یهودیان ضد صهیونیسم حضوری فعال دارند و پیشاپیش آنان روحانیان یهودی ضد رژیم صهیونیستی حضور می‌یابند و در بسیاری از این تظاهرات پرچم رژیم اسراییل را به آتش می‌کشند.