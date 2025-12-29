هم‌اندیشی برای بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های عملیاتی به منظور تسریع در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، محور اصلی نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد.

بابک نگاهداری ، در این نشست با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت : قطعا ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، در تهیه گزارش‌های خود به مشکلات میدانی و چالش‌های عملیاتی خواهیم پرداخت و راهکار‌های عملی و پیشنهاد‌هایی کاربردی برای رفع این موانع ارائه خواهیم کرد.

وی با تاکید بر پیچیدگی و چندبعدی بودن مسائل، افزود: بسیاری از این موضوعات دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت‌های تخصصی متنوعی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و این ظرفیت باعث می‌شود بتوانیم موضوعات را از تمام زوایا و با رویکردی جامع بررسی کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها همچنین بر لزوم استمرار همکاری و تقویت تعامل میان مجلس و دولت تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم تحقق اهداف برنامه هفتم، مستلزم تعامل مستمر و همکاری راهبردی میان ارکان مختلف مجلس و دولت است و برگزاری جلسات مشترک به‌صورت منظم، نقشی محوری در این مسیر ایفا می‌کند.