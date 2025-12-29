برنامه‌های «صبح صبا»، «این‌جوریاس»، «بینش»، «به زندگی سلام کن»، «عصری نو»، «پیام ولایت»، «بهار جان»، «به افق آفتاب» و «شکوه بصیرت»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «صبح صبا»، سه‌شنبه ۹ دی‌، همزمان با روز بصیرت، با عنوان موضوعی «بصیرت؛ انتخاب درست» همراه شنوندگان می‌شود

این برنامه با موضوع «بصیرت؛ انتخاب درست»، از رادیو صبا پخش می شود و با طرح این پرسش محوری که «راه نجات کشور چیست؟» شنوندگان را به گفت‌وگویی امیدبخش، آگاهانه و تعاملی دعوت می‌کند.

برنامه «صبح صبا» در این قسمت می‌کوشد با نگاهی اجتماعی و روزآمد، نقش بصیرت و آگاهی را در تصمیم‌گیری‌های فردی و جمعی بررسی کند و نشان دهد انتخاب‌های درست چگونه می‌توانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند. این مجله صبحگاهی در فضایی شاد و امیدآفرین، به موضوع‌های مختلف روز جامعه می‌پردازد و بستری برای هم‌فکری و تبادل نظر میان مخاطبان فراهم می‌کند.

پرسش اصلی این برنامه «راه نجات کشور چیست و بصیرت چه نقشی در انتخاب مسیر صحیح دارد؟» است و شنوندگان می‌توانند دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را به صورت پیام صوتی یا متنی از طریق راه‌های ارتباطی برنامه ارسال کنند تا گفت‌وگویی پویا و اثرگذار شکل بگیرد.

برنامه «صبح صبا»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ صبح به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و با اجرای امیر اکبری و مریم خادم‌پور از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «این‌جوریاس»، در آستانه روز بصیرت با تمرکز بر اهمیت بصیرت و هشیاری اجتماعی در تصمیم‌های مهم و سرنوشت‌ساز زندگی همراه مخاطبان رادیو صبا خواهد بود.

این برنامه در قالب یک مجله رادیویی و با رویکردی متفاوت، به نقد و بررسی موضوعات اجتماعی می‌پردازد و تلاش دارد مفاهیم جدی و عمیق را با بیانی طنزآمیز، صمیمی و قابل فهم به شنوندگان منتقل کند. «این‌جوریاس» با بهره‌گیری از زبان طنز، فضایی ایجاد می‌کند که مخاطب در کنار سرگرمی، به تأمل و آگاهی اجتماعی نیز برسد.

از جمله محور‌های محتوایی این برنامه می‌توان به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، سلامت فردی و اجتماعی، شفافیت اقتصادی و همچنین نقش و تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی در شکل‌دهی به افکار عمومی اشاره کرد.

«این‌جوریاس»، از برنامه‌های رادیو صباست که با تلفیق طنز و نگاه نقادانه، می‌کوشد مسائل روز جامعه را به شکلی جذاب و اثرگذار برای مخاطبان بازگو کند و نقش رسانه در ارتقای بصیرت اجتماعی را پررنگ‌تر نشان دهد.

«این‌جوریاس»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به تهیه کنندگی نازنین حاج سیف الله و اجرای مهدی مجنونی و همراهی نرگس فتحی و هماهنگی پویا رضایی همراه مخاطبان می‌شود.

برنامه زنده «بینش»، با تمرکز بر موضوع بصیرت رسانه‌ای و سواد دیجیتال، سه‌شنبه نهم دی‌، با هدف واکاوی نگاه مردم به مفهوم بصیرت در فضای رسانه‌ای معاصر، ساعت ۰۷:۳۰، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این برنامه تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و مردمی، اهمیت سواد دیجیتال و ضرورت افزایش آگاهی رسانه‌ای را در مواجهه با جریان‌های خبری و محتوای فضای مجازی بررسی کند.

تهیه‌کنندگی این برنامه را طاهره برهانی‌نژاد برعهده دارد و شرمینه جمشیدی نویسنده آن است.

فاطمه نیرومند و علیرضا تابان به‌عنوان گوینده در این برنامه حضور دارند و علیرضا تابان و شیرین روستایی نیز در بخش‌های نمایشی «بینش» ایفای نقش کرده‌اند.

سارا اکبری نیز به‌عنوان گزارشگر با طرح پرسش‌هایی از مخاطبان، دیدگاه‌های مردمی درباره مفهوم بصیرت در فضای رسانه‌ای امروز را منعکس می‌کند.

هم‌زمان با فرا رسیدن نهم دی، سالروز تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده و ترکیبی با محوریت «بصیرت، آگاهی و ولایتمداری»، از رادیو سلامت پخش می شود.

این شبکه رادیویی در روز‌های هشتم و نهم دی‌، با پخش برنامه‌های ویژه، به تبیین مفهوم بصیرت و نقش آگاهی اجتماعی در صیانت از ارزش‌های انقلاب می‌پردازد.

برنامه «به زندگی سلام کن»، در قالب ترکیبی نمایشی، سه‌شنبه ۹ دی از ساعت ۰۶:۳۰، به صورت زنده پخش می‌شود و در گفت‌و‌گو با کارشناسان و مخاطبان، این پرسش را مطرح می‌کند که «تعریف شما از چشم بصیرت چیست؟»

در ادامه، برنامه «عصری نو»، نیز در همان روز از ساعت ۱۷:۰۰، در قالب ترکیبی‌نمایشی به موضوع «بصیرت در زندگی امروز» اختصاص دارد و با حضور کارشناسان به بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مفهوم می‌پردازد.

همچنین، ویژه‌برنامه «پشت پلک صبح» در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، نهم دی‌، با طرح این پرسش که «چقدر برای کسب آگاهی به فضای مجازی اعتماد دارید و چرا؟»، به صورت زندهپخش می شود و به تحلیل نقش رسانه و فضای مجازی در هدایت افکار عمومی خواهد پرداخت.

از دیگر برنامه‌ها، «پیام ولایت» است که از ساعت ۱۲:۲۰، روز نهم دی‌، در قالب گفتارمحور به بیانات مقام معظم رهبری درباره حماسه ۹ دی اختصاص دارد.

از سوی دیگر، برنامه «کافه خبر»، امروز از ساعت ۲۰:۳۰، در قالب خبری به اطلاع‌رسانی درباره مراسم گرامیداشت روز نهم دی و پوشش مستقیم رویداد‌ها می‌پردازد.

در فواصل پخش نیز، رادیو سلامت با پخش ترانه‌های حماسی، گفتار‌های کوتاه از پیام ولایت و گزارش‌هایی از راهپیمایی ۹ دی همراه مخاطبان خواهد بود.

برنامه «بهار جان» با تمرکز بر قدر و منزلت دوران امامت امام محمدتقی (ع)، به بازخوانی زندگی نورانی و درس‌های اخلاقی و علمی این امام همام برای نسل جوان امروز می‌پردازد.

برنامه «بهار جان» سه‌شنبه ۹ دی‌، ساعت ۲۲:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رضا صفری، به بررسی دوران امامت امام جواد (ع)، مرور سبک و سیره زندگی آن حضرت و تبیین فضایل اخلاقی ایشان اختصاص دارد.

در این ویژه‌برنامه، با بیان حکایات حکمت‌آموز و نکات اخلاقی و علمی برگرفته از زندگی امام نهم شیعیان، تلاش می‌شود الگویی الهام‌بخش و کاربردی برای نسل جوان امروز ارائه و ابعاد مختلف شخصیت آن امام همام برای مخاطبان تبیین شود.

برنامه «به افق آفتاب»، با نگاهی معرفتی و کارشناسانه، به تبیین یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اخلاقی امام محمدتقی (ع)، لقب مبارک «جواد» و جایگاه سخاوت و بخشش در سیره این امام همام می‌پردازد.

برنامه «به افق آفتاب»، سه‌شنبه۹ دی‌، ساعت ۱۱:۵۵، از رادیو ایران پخش می‌شود.

در این برنامه با کارشناسی حجت‌الاسلام وحیدی، مهم‌ترین خصوصیت اخلاقی امام نهم شیعیان، یعنی سخاوت و بخشش که در لقب «جواد» متجلی شده است، به‌صورت تحلیلی و کارشناسانه بررسی خواهد شد.

اجرای این برنامه را حمیدرضا رضایی بر عهده دارد و زینب برومند تهیه‌کنندگی آن را انجام می‌دهد.

«به افق آفتاب»، تلاش دارد با بازخوانی سیره اهل‌بیت (ع)، مخاطبان را با جلوه‌های عملی اخلاق اسلامی و آثار فردی و اجتماعی آن آشنا کند.

ویژه‌برنامه «شکوه بصیرت»، به تهیه‌کنندگی فاطمه ربانی، اجرای بتول نجفی و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی، بین‌المللی و رسانه‌ای، سه‌شنبه نهم دی از ساعت ۱۵:۰۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

نهم دی ۱۳۸۸، روزی است که ملت ایران با حضور میلیونی و خودجوش خود، وفاداری به انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را به نمایش گذاشتند. این روز، نماد بصیرت، مقاومت و اتحاد ملی شد و نشان داد هنگامی‌که مردم درک صحیحی از تهدید‌ها داشته باشند و با هم متحد شوند، هیچ نیرویی قادر به نفوذ و ایجاد شکاف نخواهد بود. حماسه ۹ دی نقطه تلاقی آگاهی، ولایت‌مداری و اقدام به‌موقع مردم بود و همانند دژی پولادین، فتنه ۸۸ را ناکام گذاشت.

امسال سالگرد حماسه ۹ دی‌، در شرایط پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار می‌شود و شاهد تجلی جدیدی از پیوند عمیق امت با امام هستیم. این پیوند نه یک اتفاق گذرا، بلکه رابطه‌ای ریشه‌دار و مستمر و تجربه‌ای تکرارشونده است که از انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷، دفاع مقدس، سوم خرداد ۶۱، وقایع کرونا و مواسات، فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه تا امروز مشاهده شده است. جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از این تجربه و فرمول عملی، مردم را در بزنگاه‌ها به میدان می‌آورد و دشمن نیز به خوبی از این فرمول آگاه است.

گروه سیاسی رادیو ایران در ویژه‌برنامه «شکوه بصیرت»، که سه‌شنبه نهم دی، از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پخش می‌شود، اهمیت و فلسفه بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی و ویژگی‌های مختلف فتنه ۸۸، شعار محوری و پیام شعار امسال «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی»، نقش رهبرمعظم انقلاب در هدایت اجتماعی و خاموش کردن فتنه‌ها، نقش مردم در عرصه‌های مختلف حضور سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش و سکوت خواص در دامن زدن به فتنه ۸۸، نقش رسانه‌ها و مقامات غربی در این فتنه، درس‌ها و عبرت‌های فتنه ۸۸ و حماسه نهم دی، بصیرت و مقاومت مردم در ۹ دی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بررسی خواهد کرد.