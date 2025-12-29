ساخت ۳۱۱ مدرسه در نهضت توسعه عدالت آموزشی در خراسان رضوی
گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی،همزمان با سراسر کشور، در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیتبخشی در نظام تعلیم و تربیت خراسان رضوی در نشستی با حضور «علی عسگری» معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان به صورت رسمی آغاز شد.
این نشست امروز در تهران و با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور برگزار شد و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش، استانداران، مدیران، مسئولان و فعالان حوزه آموزش و پرورش و خیران از سراسر کشور به صورت برخط در آن مشارکت داشتند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی در این نشست با اشاره به عملکرد استان خراسان رضوی در نهضت توسعه عدالت آموزشی ادامه داد: این استان از جهات مختلف به ویژه در تعداد طرحها و میزان تعهد به این نهضت، جزو استانهای پیشرو کشور است و با اختلاف قابل توجهی در رتبههای نخست قرار دارد.
هادی رجایینیا، با اشاره به پویش مردمی مدرسهسازی تصریح کرد: پویش «مدرسه بسازیم» اگرچه یک پویش ملی است، اما خاستگاه تقویت و ترویج مردمی آن در خراسان رضوی شکل گرفته و بر پایه مشارکت واقعی مردم استوار است؛ نگاهی که بر این باور استوار است که اگر همه جامعه نسبت به آموزش و پرورش احساس مسئولیت داشته باشند، آینده کشور بهدرستی ساخته خواهد شد.
وی با اشاره به نمونههای موفق مشارکت مردمی در خراسان رضوی گفت: در شهرستان تایباد، الگوهای موفقی از تشکیل انجمنهای خیرین روستایی با مشارکت مستقیم مردم شکل گرفته که اهالی روستا خود عهدهدار تعهدات شدهاند و این تجربهها میتواند بهعنوان مدل موفق در سایر مناطق استان و کشور توسعه یابد.
ساخت ۳۱۱ مدرسه در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی در خراسان رضوی
مصطفی اسدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی ۳۱۱ مدرسه در استان ساخته شده است و تا پایان سال ساخت ۷۰۵ مدرسه دیگر نیز به اتمام میرسد.
نهضت مردمی مدرسهسازی در کلات با ۱۰۴ کلاس به ثمر نشست
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات نیز در این جلسه گزارشی از روند اجرای نهضت مدرسهسازی در شهرستان مرزی کلات ارائه داد و افزود: کلات بهدلیل برخورداری از بیشترین مدارس سنگی و فرسوده، در کانون توجه این نهضت قرار گرفت و بلافاصله پس از تأکید دولت بر عدالت آموزشی، شناسایی فنی مدارس ناایمن آغاز شد و با برگزاری جلسات متعدد با مردم شهرها، روستاها و عشایر، تیمهای مردمی با مشارکت مسئولان شکل گرفت.
رمضان پروانه بیان کرد: مردم نهتنها در تأمین بخشی از هزینهها نقشآفرینی کردند، بلکه با حضور مستقیم خود، سرعت و کیفیت اجرای طرحها را تضمین نمودند. این همدلی و انسجام بیسابقه منجر به آغاز ۳۴ طرح با ۱۰۴ کلاس درس استاندارد و ایمن شد.
وی تصریح کرد: مدرسه شهید «ابراهیم هادی طاهرآباد» به عنوان نخستین طرح این نهضت، تنها در مدت ۲۸ روز تکمیل و بهرهبرداری شد. همچنین تفاهمنامههای متعددی با خیرین منعقد و جلوههای ارزشمند مردمی در این مسیر رقم خورد؛ از اهدای انگشتر طلا توسط یک بانوی فداکار تا کمکهای نقدی و غیرنقدی خانوادهها و مشارکت اهالی روستاها در قالب کارگری رایگان از این جمله است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات با اشاره به دستاوردهای این حرکت مردمی ادامه داد: تاکنون ۱۳ طرح آموزشی در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است، ۱۶ طرح تا پایان سال جاری آماده افتتاح خواهد شد و سایر طرحها نیز تا مهرماه آینده تکمیل میشوند.