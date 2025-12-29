به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۸ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه های آمریکا
نیویورکتایمز
با تصمیمات حساس پیش رو، نتانیاهو با فشار فزایندهای روبروست
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سال پیش رو با مجموعهای از انتخابهای دشوار در مورد مسائلی از جمله غزه، خدمت سربازی اجباری و اصلاحات قضایی روبرو است و انتخابات نیز در پیش است.
برای زلنسکی، همین که ترامپ حرف بزند، خودش یک برد محسوب میشود
اگرچه بحثها پیشرفت ملموسی نداشتند، اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حداقل از نوع موانعی که جلسات قبلی را تحت الشعاع قرار داده بود، اجتناب کرد.
خانوادههای قربانیان قتل در واشنگتن میگویند ترامپ آنها را نادیده میگیرد
رئیس جمهور ترامپ اصرار دارد که دیگر هیچ قتلی در واشنگتن دی سی رخ نمیدهد. جمیا ویدن، که خواهرش در ماه نوامبر به ضرب گلوله کشته شد، گفت: «کاش این حرف درست بود.»
واشنگتنپست
وقتی ترامپ و ماسک در حال مشاجره بودند، ونس برای ایجاد آتشبس مداخله کرد
با نزدیک شدن به پایان اولین سال ریاست جمهوری رئیس جمهور، او و متحدانش درسهای سختی در مورد نفوذ غیرمعمول ایلان ماسک آموختهاند.
زلنسکی از ترامپ درخواست یک «تصمیم تاریخی» کرد: تضمینهای امنیتی برای دههها
رهبر اوکراین در دیدار با رئیس جمهور در مورد طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، درخواست تضمینهایی تا ۵۰ سال را مطرح کرد.
همزمان با افزایش نگرانیهای اسرائیل، ایران سیگنالهای متناقضی در مورد موشکهای خود ارسال میکند
انتظار میرود وضعیت برنامه موشکی ایران در دیدار امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به طور برجستهای مورد بحث قرار گیرد.
رویترز
مذاکرات ترامپ و زلنسکی هیچ پیشرفتی در مورد مسائل ارضی اوکراین و روسیه نداشت
با وجود پیشرفت در تضمینهای امنیتی برای کییف در مذاکرات بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، روسیه و اوکراین همچنان بر سر مسائل ارضی که مانع توافق صلح است، اختلاف نظر زیادی دارند.
چین رزمایشهای بیسابقهای را برای محاصره تایوان برگزار میکند
چین روز دوشنبه گستردهترین رزمایشهای جنگی خود را در اطراف تایوان آغاز کرد تا توانایی پکن را در قطع ارتباط این جزیره با حمایت خارجی در یک درگیری به نمایش بگذارد و عزم تایپه را برای دفاع از خود و زرادخانه سلاحهای ساخت آمریکا محک بزند.
ترامپ میگوید آمریکا و اوکراین در مورد توافق صلح «بسیار نزدیکتر» شدهاند، اما «مسائل بغرنج» همچنان پابرجاست
زلنسکی گفت که توافقی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین حاصل شده است، در حالی که ترامپ گفت که آنها ۹۵ درصد راه رسیدن به چنین توافقی را پیموده اند.
نیوزویک
زلنسکی پس از مذاکرات ترامپ، هشدار جدیدی به پوتین داد
دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در دیدار خود در فلوریدا از پیشرفتها استقبال کردند.
تشدید فشار دولت ترامپ و افبیآی در بحبوحه ادعاهای جدید کلاهبرداری در مینهسوتا
کاش پاتل، مدیر افبیآی، روز یکشنبه گفت افبیآی پرسنل و منابع خود را به مینهسوتا اعزام کرده است تا «طرحهای کلاهبرداری در مقیاس بزرگ را که از برنامههای فدرال سوءاستفاده میکنند، خنثی کند» .
آسوشیتدپرس
زلنسکی میگوید آمریکا به عنوان بخشی از طرح صلح، 15 سال ضمانت امنیتی به اوکراین ارائه میدهد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به عنوان بخشی از یک طرح صلح پیشنهادی، به مدت ۱۵ سال تضمینهای امنیتی به اوکراین ارائه میدهد ، هرچند او گفت که ترجیح میدهد آمریکا تا ۵۰ سال تعهد داشته باشد تا روسیه را از تلاشهای بیشتر برای تصرف سرزمین همسایهاش با زور بازدارد.
در حالی که ترامپ بودجه سازمان ملل را کاهش داده و به آژانسها هشدار میدهد که «خود را وفق دهند یا بمیرند»، ایالات متحده متعهد به پرداخت ۲ میلیارد دلار برای کمکهای بشردوستانه سازمان ملل شد.
ایالات متحده روز دوشنبه از تعهد ۲ میلیارد دلاری برای کمکهای بشردوستانه سازمان ملل خبر داد، در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همچنان به کاهش کمکهای خارجی ایالات متحده ادامه میدهد و به آژانسهای سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در زمان واقعیتهای مالی جدید «خود را وفق دهند، کوچک شوند یا بمیرند».
د هیل
ضربالاجل بودجه دولت در حالی به پایان میرسد که مجلس نمایندگان با مسائل دیگر دست و پنجه نرم میکند.
تعطیلات دو هفتهای، بحث جنجالی مراقبتهای بهداشتی و کشمکشهای مربوط به درخواستهای مربوط به ترخیص، تقویم قانونگذاری مجلس را فشرده کرده و تردیدهایی را در مورد اینکه آیا قانونگذاران میتوانند بودجه دولت را قبل از مهلت 30 ژانویه نهایی کنند، ایجاد کرده است.
کنگره با افزایش قدرت قوه مجریه، به دنبال ایفای نقش در سال ۲۰۲۶ است
قانونگذاران امیدوارند که پس از یک سال از افزایش قدرت بیش از پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بتوانند نقش خود را دوباره تثبیت کنند.
زلنسکی: تضمین امنیتی ۱۵ ساله آمریکا بخشی از پیشنهاد صلح است
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده در آخرین پیشنویس طرح صلح ۲۰ مادهای برای پایان دادن به جنگ کییف با روسیه، یک ضمانت امنیتی ۱۵ ساله ارائه میدهد.
فاکسنیوز
ترامپ و زلنسکی میگویند توافق صلح اوکراین نزدیک است اما «مسائل بغرنج» پس از مذاکرات فلوریدا همچنان باقی است
چارچوب ۲۰ مادهای به تکمیل نزدیک میشود، اما اختلافات ارضی با روسیه همچنان حل نشده باقی مانده است
انتقاد از موضع ایلهان عمر در قبال سومالیلند همزمان با عمیقتر شدن رسوایی کلاهبرداری در مینهسوتا
مایکل روبین میگوید میلیاردها دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری، تضاد با ثبات و نهادهای دموکراتیک منطقه جداشده را برجسته میکند.
عناوین برخی رسانه های جنوب شرق آسیا
عناوین برخی رسانه های جنوب شرق آسیا
عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا دوشنبه ۲۹ دسامبر - یکشنبه هشتم دی به شرح زیر است:
کانال اخبار آسیا
- نظارت کیم جونگاون، رهبر کره شمالی، بر مانور پرتاب موشک کروز
- استقبال چین از آتشبس میان تایلند و کامبوج پیش از گفتوگوهای سهجانبه
- مشارکت پایین در انتخابات مرحلهای میانمار، نخستین انتخابات پس از کودتای ۲۰۲۱
ویتنام پلاس
اندونزی ۱۵۰۰ نیروی اضافی برای عملیات بازسازی پس از سیل بهکار گرفت
ژاپن تایم
فعالیتهای نظامی چین احتمالا سنجشی برای آمادگی ژاپن و آمریکا در پاسیفیک
عناوین روزنامههای افغانستان
عناوین روزنامههای افغانستان
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان در ۸ دی ۱۴۰۴ و ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ به شرح زیر استک
روزنامه دولتی «انیس»:
- ایران و چین از طریق افغانستان به همدیگر وصل میشوند.
- وزارت امور خارجه افغانستان، به رسمیت شناسی «سومالی لند» از سوی اسرائیل را محکوم کرد.
- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با نماینده سابق آمریکا، بررسی راههای گسترش روابط با آمریکا.
- برای نخستین بار ۲۰ تن انار افغانستان به قطر صادر شد.
- شرکتهای ایرانی علاقهمند سرمایه گذاری در بخشهای معادن و نفت افغانستان هستند.
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:
- دیدار امیرخان متقی با زلمی خلیل زاد، گفتوگو در باره روابط آینده افغانستان و آمریکا.
- وزارت امور خارجه افغانستان به رسمیت شناسی «سومالی لند» از سوی اسرائیل را محکوم کرد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان: صفحه جدیدی در روابط آمریکا و طالبان باز شده است.
- پلیس پاکستان، ۴۱ مظنون از جمله ۴ تبعه افغانستان را بازداشت کرد.
- کاهش لحن تن پاکستان و طالبان، فتوای طالبان به درخواست میانجیگران صادر شد.
- روسیه صادرات گاز مایع خود را به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی دو برابر کرده است.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- احمد مسعود: ایران، ترور اکرام الدین سریع را با جدیت بررسی کند.
- رهبر طالبان دستور توزیع گندم و پول نقد را به بازگشت کنندگان اجباری صادر کرد.
- خلیل زاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان در سفری به کابل با وزیر امور خارجه دیدار کرد.
عناوین روزنامههای مصر
عناوین روزنامههای مصر
عناوین روزنامههای مصر دوشنبه ۲۹ دسامبر - ۸ دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
روزنامه المصری الیوم
- طرحی عربی برای حمایت از وحدت سومالی
- اتحادیه عرب خواستار تحریم سومالیلند شد
- توافقنامههای استراتژیک بین مصر و جیبوتی در حوزه بنادر و انرژی
- بحران انسانی در غزه در نتیجه باران و طوفان بدتر شده است
روزنامه الشروق
- وتوی عربی علیه به رسمیت شناختن «سومالیلند» توسط اسرائیل
- سفیر سومالی: ما در هیچ تلاشی برای آواره کردن فلسطینیها مشارکت نخواهیم کرد
- ۹۶۹ مورد نقض آتشبس در غزه توسط اسرائیل طی ۸۰ روز
- بر اساس یک گزارش؛ نتانیاهو در دیدار با ترامپ از انتقال به مرحله دوم توافق خودداری خواهد کرد
- روسیه: نیروهای اروپایی در اوکراین اهداف مشروع ما خواهند بود
- صادرات صنایع غذایی در ۱۱ ماه از مرز ۶.۳ میلیارد دلار گذشت
- هکرهای ایرانی به تلفن رئیس دفتر نتانیاهو نفوذ کردند
- البرهان: تا زمانی که نیروهای پشتیبانی سریع حتی در یک وجب از خاک سودان حضور داشته باشند، آتشبس را نخواهیم پذیرفت
روزنامه الیوم السابع
- ۴۱۸ شهید فلسطینی از زمان اجرای توافق آتشبس در غزه
- نتانیاهو برای مذاکره در مورد مرحله دوم توافق به آمریکا رفت
- دفتر رسانهای غزه: ما با مرگ تدریجی روبهرو هستیم
- ارسال کاروانهای کمکرسانی برای حمایت از برادرانمان در سودان و غزه
روزنامه الدستور
- مدیر منطقهای سابق آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا: دانشمندان ذرات پلاستیک را در خون، کلیهها، ریهها و شریانهای قلب ما پیدا کردهاند
- ارتش سودان در حال آماده شدن برای دفع حمله شبهنظامیان مورد حمایت اتیوپی است
- گزارشهای اسرائیلی: طرحی برای اعزام صدها هزار نفر از مردم غزه به سومالی لند
روزنامه الوفد
- امروز جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی بحران سومالی
- هکر ایرانی مذاکرات ترامپ و نخست وزیر اسرائیل را مختل کرد؛ حنظله نتانیاهو را تا درب کاخ سفید تعقیب کرد
عناوین خبرگزاریهای پاکستان
عناوین خبرگزاریهای پاکستان
عناوین اخبار مهم روزنامه هاو خبرگزاریهای پاکستان دوشنبه ۲۹ دسامبر - ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - به شرح زیر است:
«هم نیوز»
عملیات مشترک ارتش و پلیس پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا منجر به هلاکت ۸ تروریست شد
وزیر خارجه پاکستان در گفتکو با همتای سومالیایی خود از تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور حمایت کرد
«دیلی جنگ»
پاکستان و ۲۱ کشور دیگر اقدام رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناختن سومالی لند را محکوم کردند
انفجار در کابل: معاون رئیس سازمان اطلاعات طالبان کشته شد
پروازهای کراچی به بنگلادش پس از چندین سال از ابتدای ۲۰۲۶ از سرگرفته میشود
رئیس حزب مردم پاکستان: به هیج عنوان انتخابات زود هنگام در کشور برگزار نمیشود
«اکسپرس نیوز»
انتقاد سروزیر ایالت خیبرپختونخوا از رفتار خشونت آمیز پلیس ایالت پنجاب / حزب نواز اگر میتواند در خیبرپختونخوا اجتماع برگزار کند
نرمی در لهجه افغانستان: کابل خواستار بهبود روابط با پاکستان شد
سومین نشست کمیسیون مرزی ایران و پاکستان در تهران برگزار شد / طرفین بر تقویت امنیت و بهبود مدیریت مرزی تاکید کردند
عناوین روزنامه های ترکیه
عناوین روزنامه های ترکیه
مهمترین عناوین روزنامه های امروز ترکیه دوشنبه 29 دسامبر - 8 دی 1404 به شرح زیر است:
روزنامه حریت :
مواد مخدر به همه جا رخنه کرده است
غزه حالا اسیر سیل و بارندگی شده است
استانبول تسلیم سرما، غرب کشور تسلیم برف شد
روزنامه صباح :
زلزله زدگان پس از تحویل خانه های دولتی: امیدمان را هیچوقت از دست ندادیم
موفقیت بزرگ در نیروهای هوایی: پرواز همزمان و در کنار هم دو جنگندۀ بدون سرنشین
غزه زیر سیل
روزنامه سوزجو:
ژاندارمری با پهپاد دنبال تراکتور برای مصادره می گردد
آلمان بررسی جعبۀ سیاه هواپیمای فرمانده ستاد ارتش لیبی را بدلیل کمبود امکانات رد کرد
روزنامه جمهوریت:
حداقل حقوق، هنوز زیاد نشده اسیر بحران گرانی شد
هفتۀ گذشته با قانون عفو عمومی آزاد شد، دست به قتل عام زد
تنش شدید در سوریه
روزنامه ترکیه :
هفت برند بزرگ آمریکا، استانبول را به عنوان پایگاه انتخاب کردند
ترامپ: آتش بس موقت، جنگ را طولانی می کند
روزنامه ینی شفق :
ارتش همیشه آمادۀ جنگ است
جنگنده های بودن سرنشین در کنار هم پرواز کردند
روزنامه قرار :
در غزه کودکان در انتظار مرگ هستند
اسراییل اجازه نمی دهد دارو و مواد غذایی وارد غزه شود
اسراییل آتش بس را نقض کرد، دنیا فقط تماشا کرد
کاهش ارزش لیر، حجم طلای زیر بالشی را به 5 هزار تن رساند
روزنامه آکشام:
اردوغان: با اعتماد به یکدیگر از پس تمام مشکلات بر خواهیم آمد
سخنگوی حزب حاکم: حزب جمهوری خلق، مرکز تولید خبرهای دروغ است
ارتش، در زمین و هوا با موشک های سنگر شکن و جنگنده های بدون سرنشین غرورآفرین شد
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین
عناوین رسانههای بوسنی و هرزگوین دوشنبه 29 دسامبر- 8 دی 1404 به شرح زیر است:
روزنامه دنونی آواز
• درگیری مسلحانه پلیس ترکیه با نیروهای داعش؛ هفت مأمور امنیتی زخمی شدند
• «دنونی آواز» بررسی میکند: آیا صنعت حملونقل در آستانه فروپاشی است؟
• اسقف اعظم تومو ووکشیچ: هیچکس بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، اما هر اقدام میتواند نشانه امید باشد
روزنامه اسلوبوجنیه
• سرقتی شبیه صحنههای سینمایی در سارایوو؛ تلاش سارقان برای ورود با خودرو به مرکز خرید SCC
• تنش درون ائتلاف حاکم؛ واکنش تند وولیچ به اختلافات میان شرکای سیاسی
پایگاه خبری ویهیستی
• سفرهای تعطیلاتی و شوک قیمت سوخت؛ بنزین در بوسنی ارزانتر، در صربستان گرانتر است
• تلاش برای سرقت در قلب سارایوو: سارقان با خودرو قصد ورود به «سیتیسنتر سارایوو» را داشتند؛ پلیس در تعقیب عاملان
• تمرکز قدرت در روسیه؛ پوتین قانونی را امضا کرد که اجرای احکام دادگاههای خارجی در روسیه را ممنوع میکند
• بحران زیرساختی در برچکو؛ بخش بزرگی از شهر به علت مشکل شبکه آبرسانی بدون آب مانده است
• زمستان سخت در بانیا لوکا؛ چندین محله به علت اختلال، بدون سیستم گرمایشی هستند
پایگاه خبری کلیکس
• چادرهای اعتراضی مقابل پارلمان صربستان جمعآوری شد؛ «چاچیلند» رسماً پایان یافت
روزنامه نزاویسنه نوینه
• درگیری مسلحانه در سارایوو شرقی
• چندین محله در بانیا لوکا بدون گرمایش ماندند
• صربها بهصورت غیرقانونی زمینهای فدراسیون بوسنی و هرزگوین را تصرف میکنند و ساختمان میسازند
• شهرکهای چادری مقابل مجلس ملی صربستان جمعآوری شد
• فوندرلاین: پیشرفت خوبی در مذاکرات مربوط به اوکراین حاصل شده است
• چین رزمایشهای نظامی خود را در اطراف تایوان تشدید میکند؛ «هشدار به همه»