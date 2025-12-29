پخش زنده
امروز: -
تولید عسل، امسال در کاشمر با حمایتهای دولت و تلاش زنبورداران از ۳۱ هزار کیلوگرم فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: هم اکنون، ۵۴ زنبوردار با مجموع ۴ هزار و ۷۳۱ کلنی در شهرستان فعالیت دارند و تولید عسل به طور میانگین ۶ کیلو و ۵۰۰ گرم از هر کلنی برآورد شده است.
قربانپور با تأکید بر مزیتهای طبیعی منطقه گفت:اقلیم ویژه، تنوع پوشش گیاهی و پتانسیل بالا در مراتع باعث شده است تولید عسل، به یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی منطقه ترشیز تبدیل شود.
او با اشاره به اجرای طرح سرشماری زنبورستانها گفت: هدف از سرشماری، برنامهریزی علمی و هدفمند برای توسعه زنبورداری است. این طرح شامل ثبت اطلاعات مربوط به نوع کلنیها، نژاد زنبور، ظرفیت تولید و محصولات جانبی از جمله ژل رویال، برهموم، گرده گل، موم و زهر زنبور بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت:مهمترین چالشهای زنبورداران،خشکسالی، کاهش بارندگی، محدودیت منابع آب کشاورزی، مصرف بیرویه سموم و نوسانات قیمت نهادهها است.
قربانپور افزود:زنبورداری علاوهبر نقش ارزشمند در سلامت غذایی و گردهافشانی، منبع درآمد پایدار برای خانوارهای روستایی و عشایری بهشمار میرود و حمایت از این صنعت، به رونق اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.