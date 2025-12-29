رئیس حوزه قضایی بخش گلباف در جلسه ستاد بزرگداشت شهید حاج حسین پورجعفری، گفت: یاد و راه شهیدان سلیمانی و پورجعفری باید زنده نگه داشته شود.

یاد و راه شهیدان سلیمانی و پورجعفری باید زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود توکلی‌زاده، شهید پورجعفری را شهیدی خاص در استان کرمان معرفی کرد که در کنار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به فیض شهادت نائل آمد و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه این شهیدان تأکید کرد.

وی با دعوت از مردم برای حضور در یادواره شهید پورجعفری گفت: حضور مردم، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های شهیدان است و نشان‌دهنده عمق ارادت ملت ایران به فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی در پایان ضمن دعوت از آحاد مردم در مراسم بزرگداشت شهید حاج حسین پورجعفری در بخش گلباف از مسئولان و نهاد‌های دست‌اندرکار قدردانی کرد و بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برای برگزاری هرچه بهتر سالگرد شهید پورجعفری تاکید نمود.