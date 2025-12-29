پخش زنده
نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش ۱۶ تا ۱۸ به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایشگاه پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) بستر ارتباطی و اطلاعاتی در صنعت پتروشیمی است و این فرصت را به شرکتهای غرفه دار ارائه میدهد تا به مخاطبان و بازدید کنندگان تخصص و دانش خود را در زمینه پتروشیمی ارائه دهند.
بازدید کنندگان میتوانند در این نمایشگاه اطلاعات عمیق و جامعی درباره آخرین پیشرفت ها، خدمات و محصولات پتروشیمی کسب کنند.
این نمایشگاه فرصتی ایده آل برای فعالان صنعت پتروشیمی برای کسب بازارهای تجاری جدید در سطح منطقهای و فرا منطقهای است.
هدف اساسی نمایشگاه پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) داشتن بستری متمرکز برای صنعت پالایش و صنایع پتروشیمی است و میتواند به تسریع و توسعه پالایش ایران در تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعت پتروشیمی در جهان کمک کند.
نمایش تواناییهای مهندسی و فن آوری ایران در سراسر زنجیره پالایش و پتروشیمی از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
علم و فناوری، مخابرات، فناوری اطلاعات و اتوماسیون، تجهیزات و ماشین آلات وابسته، بانک، بیمه، بورس و بازرگانی، سامانههای حفاظتی و مراقبت، محیط زیست و بهینه سازی مصرف سوخت، تجهیزات فرآیندی، صنایع دریایی، فراساحل، اکتشاف و حفاری، کاتالیست و مواد شیمیایی، مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان، حمل و نقل، لجستیک و انتقال، پلیمر و پتروپالایش، آزمایشگاهها و کنترل کیفیت و نشریات و سایتهای خبری از محورهای نمایشگاه پتروکم کیش است.
علاقمندان میتوانند در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش از ساعت ۱۷ تا ۲۲ با حضور در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش از غرفههای این نمایشگاه دیدن کنند.