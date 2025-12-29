پخش زنده
فرضی زاده از اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه همزمان با هفته مقاومت در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگ کننده فرمانده سپاه فتح در نشست خبری برنامههای هفته مقاومت در استان را تشریح کرد.
سرهنگ زریر فرضی زاده از اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه همزمان با هفته مقاومت در استان خبر داد و گفت: این برنامهها با موضوع تقویت فرهنگ مقاومت و با شعارایران مرد از ۹ دی ماه سالروز حماسه ۹ دی تا ۱۸ دی پایان هفته مقاومت در حوزههای فرهنگی مذهبی و ورزشی در سراسر استان اجرا میشوند
سرهنگ فرضی زاده با بیان اینکه در این هفته همایش گرامیداشت شهدای محور مقاومت و سردار دلها برگزار میشود، افزود: برگزاری پوییشهای مردمی خط امین و ایران مرد و پیوند با شهیدان مقاومت از جمله برنامههای گرامیداشت هفته مقاومت در استان است.
وی ادامه داد: اعزام کاروان به کرمان برای زیارت تربت سردار شهید سلیمانی، اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم استان، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و ورزش از دیگر برنامههای هفته مقاومت در کهگیلویه و بویراحمد است.