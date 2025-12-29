پخش زنده
امروز: -
مردم شیراز هشتم دی ماه سال ۱۳۸۸ یک روز زودتر از همه ایران برای مبارزه با فتنهها به صحنه آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم شیراز دی ماه سال ۱۳۸۸ بعد از فتنهها و آشوبهایی که عدهای برای نابود کردن جمهوری اسلامی به پا کردند به صحنه آمدند تا نشان دهند راهشان از فتنه گران جداست.
مردم استان فارس و شیراز در پیروزی انقلاب اسلامی هم نقش پر رنگی داشتند و در دوران دفاع مقدس برای دفاع از انقلاب اسلامی ۱۴ هزار و ۶۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس در دفاع از میهن تقدیم کردند.
مردم فارس در صحنههای مختلف و در مبارزه با فتنهها همیشه در صحنه بودهاند و معتقدند باید برای پایداری انقلاب اسلامی جان فشانیها کرد.