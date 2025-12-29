به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست هیات کشتی فارس گفت: با پایان مرحله نخست اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان تعداد کشتی‌گیران استان در اردوی تیم ملی به ۹ نفر افزایش یافت.

خوبیاری افزود: چهار کشتی‌گیر فارس شامل محمدرضا گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم، میثم دلخانی ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی ۶۷ کیلوگرم و محمدرضا مختاری ۸۲ کیلوگرم به مسابقات رنکینگ کرواسی که ۱۵ بهمن‌ماه برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین پنج کشتی‌گیر دیگر استان شامل محمد ارجمند ۸۲ کیلوگرم، رضا بهمنی ۶۳ کیلوگرم، علیرضا توکلیان ۵۵ کیلوگرم و امید بهمنی ۷۲ کیلوگرم در رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی امره ترکیه به روی تشک می‌روند.