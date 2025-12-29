پخش زنده
بهاره مسلمی پور، کارشناس فضای مجازی پلیس فتا درباره حفظ حریم خصوصی بانوان و جلوگیری از اشتراک گذاری اطلاعات گفت: بهترین دفاع، پیشگیری است. از اشتراکگذاری تصاویر خصوصی پرهیز کنید، به افراد ناشناس اعتماد نکنید و در صورت بروز مشکل، بدون شرم و نگرانی به پلیس فتا مراجعه نمایید.
بهاره مسلمی پور کارشناس فرهنگی پلیس فتا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی گفت: انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی یکی از شایعترین جرایم است که در سطح استانها رخ میدهد. نمیتوانیم از این فضا دور شویم یا آن را نادیده بگیریم؛ چرا که زندگیمان به نوعی با این فضا گره خورده است. در مرحلهٔ اول، باید بتوانیم از حریم خصوصی خود محافظت کنیم و به افراد ناشناس اعتماد نکنیم. وقتی از حریم خصوصیمان محافظت میکنیم، به این فکر کنیم که در طول روز، مدام از کارهای روزمرهمان عکس و فیلم تهیه میکنیم و آنها را خیلی راحت در این فضا منتشر میکنیم، بدون اینکه بدانیم چه کسانی ما را دنبال میکنند، چه کسانی این عکسها را میبینند، چقدر آنها را میشناسیم و چقدر احتمال میدهیم که این عکسها در جای دیگری منتشر نشود.
او درباره آسیبترین قشر حریم خصوصی گفت: قشری که بیشتر آسیب میبیند، نوجوانان و جوانان ما هستند که گاهی این کار را نوعی ارزش میدانند. به همین دلیل است که سبک زندگیمان تغییر کرده و به سمت تقلید از فرهنگ غربی رفتهایم؛ از سبک زندگی خانوادگی ایرانیمان دور شدهایم و این امور باعث شده که نوجوانان و جوانانمان از ارزشهای دینی، اخلاقی و فرهنگی خود فاصله بگیرند.
مسلمی پور درباره پروندههای مربوط به حریم خصوصی گفت: در خصوص انتشار تصاویر خصوصی، اخیراً پروندهای داشتیم که مربوط به تهدید و اخاذی در فضای مجازی بود. یک خانم جوان با حالتی مضطرب و نگران به پلیس فتا مراجعه کرد و اظهار داشت که با آقایی در فضای مجازی آشنا شده است. آن آقا در ابتدا بحث ازدواج را مطرح کرده بود و پس از گذشت مدتی – تقریباً دو سه سال – وقتی اعتماد خانم را جلب کرده بود، از او خواسته بود تصاویر خصوصیاش را برایش ارسال کند. خانم این کار را انجام داده بود، اما متأسفانه با تهدید و اخاذی مواجه شد. متهم گفته بود: «اگر نمیخواهی این تصاویر را در فضای مجازی منتشر کنم، باید ۱۵۰ میلیون تومان به من بپردازی.» خانم متأسفانه این مبلغ را پرداخت کرد، اما باز هم تصاویرش منتشر شد. خوشبختانه، همکاران ما با بررسیهای انجامشده توانستند متهم را دستگیر کنند.
جا دارد اینجا نکتهای عرض کنم: طبق مادهٔ ۱۷ قانون جرایم رایانهای هر کسی که بدون رضایت فرد، تصویری را در فضای مجازی منتشر کند به نحوی که موجب هتک حیثیت یا ضرر به او شود، هم به مجازات نقدی و هم به حبس محکوم میشود.
مسلمی پور توصیه کرد بانوان قبل از هر اقدامی به پلیس فتا مراجعه کنند: فکر نکنید که تنها شما با این مشکل روبهرو شدهاید. ما وظیفه داریم از آبرو و حیثیت شما محافظت کنیم و همکارانم بارها در صدها پروندهٔ مشابه، این مشکلات را حل کردهاند. مورد دیگری که داشتیم، مربوط به پلتفرم یا سکوی تلگرام در استان مازندران بود. در آنجا، باندهایی کانال تلگرامی ایجاد کرده بودند که دختران و پسرانی که با هم ارتباط داشتند، عکسهای خصوصیشان را رد و بدل میکردند. پس از پایان رابطه، این عکسها همراه با الفاظ بسیار زشت در آن کانال منتشر میشد. خوشبختانه همکاران ما در استان مازندران توانستند اعضای این باند را دستگیر کنند.
او در ادامه در این رابطه افزود: در مواردی هم دیدهایم که انتشار تصاویر خصوصی به قصد انتقامجویی – مثلاً پس از قطع رابطه – انجام شده است. در پایان تأکید میکنم، بهترین راه پیشگیری، محافظت از حریم خصوصی خودمان و عدم اعتماد بیجا به افراد ناشناس در فضای مجازی است. اگر مشکلی پیش آمد، بدون تردید به پلیس فتا مراجعه کنید؛ ما اینجا هستیم تا از حقوق شما دفاع کنیم.
مسلمی پور در ادامه از پرونده دیگری که مربوط به باند تلگرامی بود که سه چهار نفر – با سنین حدود ۱۴ تا ۱۵ سال – در استان مازندران داشت گفت: تعداد اعضای این باند کم بود، اما خوشبختانه همکاران ما توانستند آنها را شناسایی و دستگیر کنند.
او در ادامه از اهداف این اقدامات مجرمانه گفت : یکی دیگر از موارد شایع، انتشار تصاویر خصوصی به قصد انتقامجویی است. مثلاً پروندهای داشتیم که یک خانم جوان به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت عکسهای خصوصیاش در فضای مجازی منتشر شده، در حالی که خودش هیچ عکسی را منتشر نکرده بود. ایشان به دلایل شغلی و شرایط زندگی، صفحه اینستاگرام داشتند، اما عکسهای شخصیشان را در آن قرار نمیدادند. با پیگیریهای انجامشده، مشخص شد که یکی از خواستگاران سابق ایشان – که جواب رد شنیده بود – مرتکب این جرم شده است. پدر این خانم با پدر متهم همکار و دوست بودند و رابطهٔ صمیمانهای داشتند. متهم از گوشی پدر خانم، کد تأیید اینستاگرام را برداشته و صفحهای جعلی به نام ایشان ایجاد کرده بود. سپس عکسهایی شبیه به عکسهای خانم (با پوشش نامناسب و دور از عرف زندگی ایشان) را در آن صفحه منتشر کرده بود تا آبروی خانواده و خانم را ببرد. خوشبختانه، همکاران ما با بررسی دقیق، این موضوع را کشف کردند، تصاویر منتشرشده را حذف و متهم را دستگیر نمودند.
او در ادامه افزود : همانطور که پیشتر عرض کردم، مادهٔ ۱۷ قانون جرایم رایانهای سابق با اصلاحات سال ۱۴۰۳ انتشار چنین تصاویری بدون رضایت صاحب آن، اگر موجب هتک حیثیت یا ضرر شود، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال، جزای نقدی از شصت و شش میلیون تا پانصد میلیون ریال، یا هر دو را به همراه دارد.
مسلمی پور در پایان گفت : بهترین دفاع، پیشگیری است. از اشتراکگذاری تصاویر خصوصی پرهیز کنید، به افراد ناشناس اعتماد نکنید و در صورت بروز مشکل، بدون شرم و نگرانی به پلیس فتا مراجعه نمایید. ما متعهد به حفظ آبرو و حقوق شما هستیم و تجربهٔ موفق حل صدها پروندهٔ مشابه را داریم.