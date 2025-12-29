پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر محدودیت شدید منابع آب و فشارهای زیستمحیطی استان تهران گفت: هرگونه توسعه و بارگذاری صنعتی در این استان باید منطبق بر ظرفیت زیست محیطی و با حساسیت بالا نسبت به منابع آب، فرونشست زمین و آلودگی هوا انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در جلسه بررسی مسائل زیستمحیطی شهرک صنعتی چرمشهر، با اشاره به اینکه تهران دیگر ظرفیت توسعه صنایع جدید، بهویژه صنایع آببر را ندارد، افزود: شرایط فعلی منابع آب و نرخ بالای فرونشست زمین نشان میدهد که افزایش بارگذاری صنعتی میتواند بحرانهای موجود را تشدید کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی چرمشهر بهطور بالقوه آلاینده هستند،گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با پایشهای مستمر و پیگیریهای قانونی، واحدهای صنعتی را ملزم به رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، بهخصوص در حوزه تصفیه و خروجی فاضلاب کرده است.
انصاری تصریح کرد: استفاده از پساب تصفیهشده تنها در صورت رفع کامل آلودگیها قابل قبول است و اولویت اصلی، راهاندازی و بهرهبرداری از سیستمهای تصفیه متناسب با نوع فاضلاب در تمامی واحدهای صنعتی است. این منابع آبی نیز نباید بهانهای برای توسعه جدید تلقی شوند و بخشی از آنها باید برای تغذیه آبخوانها اختصاص یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم گفت: هدایت توسعه صنعتی کشور به مناطقی با ظرفیت اکولوژیک مناسبتر، از جمله سواحل جنوبی، در دستور کار دولت قرار دارد و تهران نباید محل تمرکز بارگذاریهای جدید باشد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مناطق حفاظتشده خاطرنشان کرد: مناطق طبیعی و حفاظتشده امانتی برای نسلهای آینده هستند و حمایت مسئولان محلی برای جلوگیری از تخریب و دستاندازی به این مناطق، نقش مؤثری در تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.