به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی با بیان که بارش برف تا روز سه‌شنبه ادامه دارد، اظهار کرد: بارش‌ها در نواحی سردسیر استان به صورت برف و باران است.

وی افزود: نواحی گرمسیری نیز با بارش باران و در ارتفاعات، شاهد بارش برف، خواهند بود.

تمام دستگاه‌های امدادی از جمله: هلال احمر، راهداری، پلیس راه و شهرداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز هم از شهروندان خواست؛ تا با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف گاز؛ در مصرف این انرژی، صرفه‌جویی کنند.

هسته سرد با بارش برف و باران از دیروز در استان ایلام، مستقر شده است.