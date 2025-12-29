فرشاد مقیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: واحد‌های صنعتی که در انتهای حلقه قرار دارند به مواد اولیه‌ای نیاز دارند که این مواد اولیه گا‌ها در زنجیره استحصال مواد معدنی به آن درجه مورد نیاز انتهای حلقه نمی‌رسد و یا در مراحل اولیه صادر می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت بازبینی مسیر این زنجیره از ابتدا تا انتهای حلقه و شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تامین گفت: روی اینها تمرکز ویژه کرده‌ایم و اعتقاد داریم که باید از انتهای زنجیره به عقب برگردیم و ببینیم کدام یک از این حلقه‌ها امکان تولید در داخل کشور دارند تا جلوی خروج ارز را بگیریم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: در این زمینه ۳ طرح به مرحله نهایی رسیده که یکی از این طرح‌ها که شریک خارجی دارد در زمینه تامین مالی به جمع بندی نهایی و امضای قرارداد رسیده است.

آقای مقیمی از نهایی شدن دو طرح دیگر در سازمان ایدرو هم خبر داد و افزود: این دو طرح در حال طی تشریفات اداری است تا فعالیت‌های اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.

وی گفت: موضوع شناسایی حلقه‌های مفقوده همواره در دستور کار قرار دارد و به زودی فهرست آنرا منتشر می‌کنیم تا بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در آن ورود کنند.