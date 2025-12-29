شهید رضا جمشیدی
نصب پلاک افتخار بر سر در منزل پدر شهید پدافند هوایی در مشهد
پلاک افتخار بر سر در منزل پدر شهید رضا جمشیدی، از شهدای پدافند هوایی جنگ ۱۲ روزه، در مشهد نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس عقیدتی_ سیاسی گروه ۴۴۴مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش امروز در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و گروه مهندسی رزمی ۴۴۴ ارتش برگزار شد گفت: پلاک افتخار نشانهای از حضور خانواده شهید در محله و فرصتی برای آشنایی مردم با سیره و ایثارگریهای آنان است تا بدانند در کنارشان خانوادهای زندگی میکند که عزیزش را در راه امنیت و آرامش کشور تقدیم کرده است.
حجت الاسلام حبیب الله نمازی افزود: شهید «رضا جمشیدی» از شهدای جوان هوانیروز در خراسان رضوی است که روز ۲۶ خردادماه در جریان حملات رژیم صهیونیستی به پایگاه هوانیروز کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی ادامه داد: این مراسم با حضور پرشور نیروهای مسلح و مردم شهید پرور مشهد در خیابان شهید بهشتی ۵۷ برگزار شد.
پیکر پاک این شهید والامقام هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۹ خرداد ماه درحرم مطهر رضوی تشییع و در روستای زرمهر تربت حیدریه به خاک سپرده شد.